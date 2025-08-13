Які ціни на обслуговування авто в 2025 році (таблиця) — Finance.ua
Які ціни на обслуговування авто в 2025 році (таблиця)

Технології&Авто
Які ціни на обслуговування авто в 2025 році (таблиця)
Основні витрати на автомобіль складаються з двох частин — обслуговування та пальне. Зростання цін на бензин, дизель та газ, збільшення вартості технічного обслуговування — усе це змушує автовласників шукати ефективні способи заощадження.
У цьому матеріалі Finance.ua розповість про актуальні дані щодо вартості пального, порівняє ціни зараз із тими, які були на початку 2025 року та протягом 2024:

Як заощадити на обслуговуванні авто та пальному в 2025 році

Що з цінами на обслуговування авто
Для прикладу, ми вирішили порахувати вартість обслуговування трьох популярних в Україні моделей — Volkswagen Golf, Skoda Octavia та Volkswagen Tiguan. Ці три моделі за підсумками липня 2025 року увійшли до переліку найпопулярніших вживаних авто, які були ввезені з-за кордону.
Зазначимо, авто з ДВЗ вимагають регулярного технічного обслуговування кожні 10−15 тисяч км, що може обходитися в суми від кількох тисяч гривень до кількох десятків тисяч гривень.
Традиційне авто має чіткі регламенти щодо заміни моторного мастила, мастила в КПП, фільтрів, ременів приводу, водяної помпи, допоміжних роликів, свічок тощо.
Окрім того, їм потрібна регулярна перевірка стану шин, гальм, підвіски, рульового керування, а також зовнішніх світлових приладів.
Розрахунок базується на середньому пробігу 15 тис. км/рік. За основу взято актуальні ціни на бензин та дизель.
Payment systems