Які ціни на обслуговування авто в 2025 році (таблиця) — Finance.ua

Які ціни на обслуговування авто в 2025 році (таблиця)

Основні витрати на автомобіль складаються з двох частин — обслуговування та пальне. Зростання цін на бензин, дизель та газ, збільшення вартості технічного обслуговування — усе це змушує автовласників шукати ефективні способи заощадження.

У цьому матеріалі Finance.ua розповість про актуальні дані щодо вартості пального, порівняє ціни зараз із тими, які були на початку 2025 року та протягом 2024:

Що з цінами на обслуговування авто

Для прикладу, ми вирішили порахувати вартість обслуговування трьох популярних в Україні моделей — Volkswagen Golf, Skoda Octavia та Volkswagen Tiguan. Ці три моделі за підсумками липня 2025 року увійшли до переліку найпопулярніших вживаних авто, які були ввезені з-за кордону.

Зазначимо, авто з ДВЗ вимагають регулярного технічного обслуговування кожні 10−15 тисяч км, що може обходитися в суми від кількох тисяч гривень до кількох десятків тисяч гривень.

Традиційне авто має чіткі регламенти щодо заміни моторного мастила, мастила в КПП, фільтрів, ременів приводу, водяної помпи, допоміжних роликів, свічок тощо.

Окрім того, їм потрібна регулярна перевірка стану шин, гальм, підвіски, рульового керування, а також зовнішніх світлових приладів.

Розрахунок базується на середньому пробігу 15 тис. км/рік. За основу взято актуальні ціни на бензин та дизель.

