ТОП-3 найкращі доступні автомобілі з пробігом (фото) — Finance.ua

В Express назвали три найкращі вживані автомобілі, які можна купити у Великій Британії менш ніж за 10 000 фунтів стерлінгів (близько 13 295 доларів).

Експерти розповіли , чому на ці моделі варто звернути увагу.

Toyota RAV4

У виданні зазначили, що досвідчений механік Скотті Кілмер називав Toyota RAV4 однією з найнадійніших моделей японського бренду. За його словами, цей кросовер здатний проїхати сотні тисяч кілометрів без серйозних поломок при своєчасному обслуговуванні.

У виданні підкреслили, що в Warranty Solutions Group Toyota RAV4 посіла перше місце в рейтингу надійності. Згідно з дослідженням, тільки 9,68% власників цього кросовера зверталися за виплатою з автострахування, що є найнижчим показником серед усіх моделей у Британії.

Nissan Leaf

Nissan Leaf став одним із перших масових електромобілів після свого дебюту в 2010 році. Ця модель досі популярна серед тих, кому потрібен недорогий повністю електричний автомобіль.

У виданні зазначили, що зараз вживані Nissan Leaf можна знайти на вторинному ринку в Британії менш ніж за 5000 фунтів стерлінгів (близько 6650 доларів). За даними What Car? , ця модель є одним із найнадійніших електромобілів.

Dacia Duster

Кросовер Dacia Duster (Renault в Україні та деяких інших країнах світу) миттєво став популярним після старту виробництва. Це недорога модель, яка пропонує практичний інтер’єр і низьку вартість обслуговування.

Dacia Duster має місткий багажник, а оцінки надійності вищі, ніж у деяких дорожчих конкурентів. На вторинному ринку ця модель також має високий попит.

