ТОП-5 вживаних кросоверів, які проїдуть 400 тис. км — Finance.ua

ТОП-5 вживаних кросоверів, які проїдуть 400 тис. км
укр
ТОП-5 вживаних кросоверів, які проїдуть 400 тис. км

wheel-news показали 5 кращих представників сегмента з відмінною надійністю і мінімальними витратами на обслуговування.

Toyota RAV4 (2013−18 рр.)

з атмосферними бензиновими двигунами на 2,0 і 2,5 л. Надійні силові агрегати зберігають ресурс до 400 000 км. Автомат і варіатор працюють стабільно при дотриманні регламентів. Витрата палива низька, а кузов стійкий до корозії. Недоліки — дорогі запчастини і слабка динаміка.

Honda CR-V (2012−18 рр.)

з бензиновими двигунами i-VTEC на 2,0 і 2,4 л. Класичний автомат, надійна підвіска, збірка високої якості. Обслуговування коштує недорого. «Мінуси» — слабка шумоізоляція і висока вартість оригінальних деталей.

Mazda CX-5 (2012−17 рр.)

з бензиновими двигунами SkyActiv на 2,0 і 2,5 л. «Плюси» — надійні агрегати, мала витрата, точна керованість, якісне лакофарбове покриття. Недоліки — жорстка підвіска і чутливість до палива.

Subaru Forester (2008−18 рр.)

З опозитними двигунами і постійним повним приводом. Переваги — висока прохідність, впевнене поводження взимку і високий ресурс силових агрегатів. «Мінуси» — вимагає регулярного догляду і, в ряді випадків, підвищеної витрати масла.

Hyundai Tucson (2015−20 рр.)

З бензиновим 2,0-літровим двигуном і класичним автоматом. Відрізняється простотою обслуговування, радує недорогими запчастинами і вдалою ергономікою. З недоліків — посередня шумоізоляція і ризик корозії після п’яти років.
За словами фахівців, навіть найресурсніші моделі вимагають перевірки перед покупкою (мова йде, перш за все, про пробіг, історію і стан вузлів).
За матеріалами:
Finance.ua
Payment systems