Податки в інвестиціях 2025: запрошуємо на воркшоп — Finance.ua

Податки в інвестиціях 2025: запрошуємо на воркшоп

Декларувати дохід — обов’язок кожного інвестора. Тому важливо знати податкове законодавство, ставки для кожного з активів, строки декларування та законні способи зменшити податкове навантаження. Усе це обговоримо на практичному воркшопі «Податки в інвестиціях 2025: як інвестувати та не втратити на податках», що відбудеться 14 серпня.
На вас чекає 2 години практичних знань та стратегічних порад. Експертка розповість, як інвестувати впевнено, зберігати прибуток і уникати зайвих податкових витрат у 2025 році.

Про спікерку

ОЛЕКСАНДРА НІКІТІНА — адвокатка, партнерка міжнародної юридичної фірми ECOVIS Bondar & Bondar, авторка подкасту BEPS.space.
Вона має 24 роки досвіду в юридичній сфері, спеціалізується на корпоративному праві, міжнародному оподаткуванні та цифровій економіці. Допомагає підприємцям та приватним інвесторам ефективно структурувати активи та оптимізувати податкове навантаження.
КОЛИ: 14 серпня
ФОРМАТ: онлайн, 2 год.+ 15−20 хв. Q&A

Для кого

Воркшоп буде корисний тим, хто інвестує в Україні або за кордоном і хоче отримати актуальну інформацію:
  • які податкові ставки діють для доходів з різних інвестиційних інструментів;
  • як правильно розраховувати і сплачувати податки на дохід;
  • як уникнути типових помилок у декларації та проблем з Податковою.

Воркшоп розкриє такі теми:

  • Що треба знати про податки з інвестицій, які існують міфи довкола цього
  • Які доходи потрібно декларувати, як визначати базу оподаткування і розмір податку
  • Особливості оподаткування доходів від акцій, облігацій, ETF, REIT, депозитів, криптовалюти, нерухомості, землі
  • Як оподатковуються подарунки, спадщина, поділ майна подружжя
  • Чи можна законно сплачувати менше? Роль податкових агентів
  • Оптимальні стратегії для довгострокових інвесторів
  • Як подати декларацію та уникнути типових помилок: практичні рекомендації
Після основної частини воркшопу передбачено блок Q&A. Учасники зможуть поставити спікерці запитання з теми та з’ясувати незрозумілі для себе нюанси законодавства.
