Податки в інвестиціях 2025: запрошуємо на воркшоп — Finance.ua

Податки в інвестиціях 2025: запрошуємо на воркшоп Сьогодні 10:10

Податки в інвестиціях 2025: запрошуємо на воркшоп

Декларувати дохід — обов’язок кожного інвестора. Тому важливо знати податкове законодавство, ставки для кожного з активів, строки декларування та законні способи зменшити податкове навантаження. Усе це обговоримо на практичному воркшопі « Податки в інвестиціях 2025 : як інвестувати та не втратити на податках», що відбудеться 14 серпня.

На вас чекає 2 години практичних знань та стратегічних порад. Експертка розповість, як інвестувати впевнено, зберігати прибуток і уникати зайвих податкових витрат у 2025 році.

Про спікерку

ОЛЕКСАНДРА НІКІТІНА — адвокатка, партнерка міжнародної юридичної фірми ECOVIS Bondar & Bondar, авторка подкасту BEPS.space.

Вона має 24 роки досвіду в юридичній сфері, спеціалізується на корпоративному праві, міжнародному оподаткуванні та цифровій економіці. Допомагає підприємцям та приватним інвесторам ефективно структурувати активи та оптимізувати податкове навантаження.

КОЛИ: 14 серпня

ФОРМАТ: онлайн, 2 год.+ 15−20 хв. Q&A

Для кого

Воркшоп буде корисний тим, хто інвестує в Україні або за кордоном і хоче отримати актуальну інформацію:

які податкові ставки діють для доходів з різних інвестиційних інструментів;

як правильно розраховувати і сплачувати податки на дохід;

як уникнути типових помилок у декларації та проблем з Податковою.

Воркшоп розкриє такі теми:

Що треба знати про податки з інвестицій, які існують міфи довкола цього

Які доходи потрібно декларувати, як визначати базу оподаткування і розмір податку

Особливості оподаткування доходів від акцій, облігацій, ETF, REIT, депозитів, криптовалюти, нерухомості, землі

Як оподатковуються подарунки, спадщина, поділ майна подружжя

Чи можна законно сплачувати менше? Роль податкових агентів

Оптимальні стратегії для довгострокових інвесторів

Як подати декларацію та уникнути типових помилок: практичні рекомендації

Після основної частини воркшопу передбачено блок Q&A. Учасники зможуть поставити спікерці запитання з теми та з’ясувати незрозумілі для себе нюанси законодавства.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.