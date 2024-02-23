День фінансів: демобілізація строковиків, 13-й пакет санкцій, єдина роумінгова зона з ЄС — Finance.ua

День фінансів: демобілізація строковиків, 13-й пакет санкцій, єдина роумінгова зона з ЄС Сьогодні 17:45

В п’ятницю, 23 лютого, Рада ЄС затвердила 13-й пакет санкцій проти росії, також Україна та МВФ домовилися про новий транш на 900 млн доларів.

Введення понад 500 нових санкцій США проти росії. Сполучені Штати запровадять санкції проти понад 500 осіб через агресію росії. Про це Сполучені Штати запровадять санкції проти понад 500 осіб через агресію росії. Про це заявив президент США Джо Байден. За його словами, американський народ та світова спільнота «розуміють, що ставки поширюються за межі України» і, якщо президент рф володимир путін не змушений буде заплатити ціну за цю агресію, він «буде продовжувати».

Президент Зеленський вважає, що переговорний процес про вступ України до ЄС можна розпочати до червня.

Рада підтримала законопроєкт про єдину роумінгову зону з країнами ЄС. Україна Україна взяла на себе зобов’язання впровадити законодавство ЄС щодо роумінгу до квітня 2024 року. «Це виконання однієї з умов євроінтеграції України у сфері електронних комунікацій», — додають у міністерстві.

Також Рада ухвалила закон про лобізм, який є вимогою на шляху до ЄС.

НКЦПФР додала до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 10 кейсів. Хто потрапив до списку — за Хто потрапив до списку — за посиланням

Середній рівень зарплат у вакансіях у лютому. Середній рівень зарплат у вакансіях в Україні у лютому 2024 року становить Середній рівень зарплат у вакансіях в Україні у лютому 2024 року становить майже 19 тисяч гривень. У Пенсійному фонді показали , як змінювався показник середньої заробітної плати в 2023 році.

Work.ua провів дослідження, наскільки українські компанії готові брати на роботу ветеранів. Виявилось, що 60% компаній мають вакансії, при закритті яких віддають перевагу ветеранам.

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Демобілізація строковиків. Народні депутати ухвалили у Народні депутати ухвалили у першому читанні та в цілому законопроєкт № 11 035 про зміни щодо термінів строкової військової служби.

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Станції «синьої гілки» метро. Зачинені станції «синьої гілки» Київського метрополітену не працюватиме до осені, а за окремими оцінками науковців, — цілий рік. Про це Зачинені станції «синьої гілки» Київського метрополітену не працюватиме до осені, а за окремими оцінками науковців, — цілий рік. Про це сказав заступник міністра освіти і науки, депутат Київради Андрій Вітренко.

Обмеження на переказ коштів у ПриватБанк та monobank. Кожен банк має право встановлювати свої ліміти з переказу грошей із картки на картку. Крім того, при грошових переказах через онлайн-банкінг діють Кожен банк має право встановлювати свої ліміти з переказу грошей із картки на картку. Крім того, при грошових переказах через онлайн-банкінг діють обмеження не лише на суму, а й на кількість платежів за певний проміжок часу.

До речі, здоров’я — не те, на чому варто економити. Утім, це не означає, що в разі хвороби потрібно витрачати захмарні суми на ліки. А витрачають українці достатньо: до повномасштабного вторгнення росії щорічний роздрібний ринок лікарських засобів в Україні складав близько 80 млрд грн.

Ми написали про особливості та можливості онлайнових сервісів замовлення ліків:

Також нагадаємо, 16 лютого 2024 року у столичному Unit. City відбулася важлива подія для фінансового сектору України — FinYear 2024. На конференції представники Національного банку України, фахівці класичних та необанків та провідні експерти з різних галузей зібралися, щоб обговорити ключові аспекти розвитку галузі та визначити стратегію подальшого розвитку.

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