Рада ухвалила закон про лобізм, який є вимогою на шляху до ЄС — Finance.ua

Рада ухвалила закон про лобізм, який є вимогою на шляху до ЄС Сьогодні 16:13 — Казна та Політика

Рада ухвалила закон про лобізм, який є вимогою на шляху до ЄС

Верховна Рада ухвалила в цілому закон про доброчесне лобіювання.

Про це повідомив народний депутат України з парламентської фракції «Голос» Ярослав Железняк у Телеграмі

Він уточнив, що законодавча ініціатива № 10 337 була підтримана 236 голосами народних депутатів.

Закон спрямований на реалізацію рекомендацій Європейської комісії, які зафіксовано в пакеті розширення, та є частиною урядового антиолігархічного плану дій.

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Метою ухвалення закону є забезпечення правових засад лобіювання в Україні відповідно до міжнародних практик і стандартів, забезпечення нормативно-правового регулювання взаємодії посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування із заінтересованими сторонами та суб'єктами лобіювання, встановлення прозорих механізмів забезпечення їхньої діяльності та посадових осіб.

Документом визначається термінологія у сфері лобіювання, права та обов’язки суб'єктів лобіювання, методи впливу, правила етичної поведінки суб'єктів лобіювання.

Водночас передбачено створення Реєстру прозорості, держателем та адміністратором якого є Національне агентство з питань запобігання корупції.

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Окрім того, передбачено звітність суб'єкта лобіювання, що вноситься до Реєстру прозорості, а також механізми контролю за діяльністю суб'єктів лобіювання шляхом моніторингу дотримання законодавства з питань лобіювання.

До другого читання законодавець уточнив термінологію закону та сферу дії закону. Зокрема, було вилучено з документа поняття «адвокація» та положення, які мали б врегулювати відповідні відносини.

Лобіювання визначається як діяльність, що здійснюється з метою впливу або спроби впливу на об'єкт лобіювання в комерційних інтересах бенефіціара (тобто за винагороду, що отримується прямо або опосередковано, та/або з оплатою фактичних витрат, необхідних для її здійснення), або у власних комерційних інтересах особи та стосується предмета лобіювання.

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Документом також уточнюються принципи лобіювання, правовий статус суб'єкта лобіювання, вимоги до договору лобіювання, питання щодо створення Реєстру прозорості як інформаційно-комунікаційної системи, що забезпечує збирання, накопичення, захист, облік, відображення, оброблення та надання інформації про суб'єктів лобіювання та їх звітність.

Водночас Рада підтримала у першому читанні законопроєкт № 10 373 щодо порушення законодавства у сфері здійснення лобіювання.

Законопроєкт комплексно врегульовує питання настання відповідальності у разі недотримання вимог законодавства з питань лобіювання, припинення порушення та встановлення відповідальності за нього.

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Документом пропонується внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Окрім того, документом передбачено розширення повноважень працівників НАЗК шляхом надання їм повноважень щодо складання протоколів за наведеними порушеннями.

Очікується, що ухвалення проєкту закону встановить адміністративну відповідальность за здійснення лобіювання без реєстрації та за порушення законодавства у сфері лобіювання, що забезпечить врегулювання взаємодії посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування із заінтересованими сторонами та суб'єктами лобіювання, встановлення прозорих механізмів забезпечення діяльності суб'єктів лобіювання на посадових осіб державних органів та органів місцевого самоврядування; механізмів контролю за лобістською діяльністю.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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