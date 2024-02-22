Рада ухвалила важливий євроінтеграційний закон, який є маяком для отримання траншу Світового банку — Finance.ua

Рада ухвалила важливий євроінтеграційний закон, який є маяком для отримання траншу Світового банку Сьогодні 15:00 — Казна та Політика

Рада ухвалила важливий євроінтеграційний закон, який є маяком для отримання траншу Світового банку

ВР прийняла зміни до закону «Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків» та деяких інших законодавчих актів України щодо регулювання та перегляду ринків капіталу та організованих товарних ринків № 5865. Цей закон необхідний для кредиту Світового банку.

Про це повідомила народний депутат Ірина Геращенко в Telegram.

Законопроект тричі доповнювався, перероблявся до ІІ читання і значно покращився. За проголосувало 279 депутатів усіх фракцій.

Що передбачає

підвищення інституційної спроможності Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), розширення її повноважень, закріплення у законодавстві гарантій незалежності НКЦПФР, у тому числі фінансової;

побудову ефективної системи нагляду на ринках капіталу та організованих товарних ринків у відповідності з принципам Міжнародної організації комісій з цінних паперів (IOSCO)

впровадження дієвих механізмів запобігання маніпулюванням, інсайдерській торгівлі, незаконному використанню інсайдерської інформації та іншим зловживанням на ринках капіталу та організованих товарних ринків, зокрема, заборони фінансових пірамід та боротьби із спробами їх організації.

«Це реєстрація реформ капіталу, перегляд цілей та засад функціонування Нацкомісії з цінних паперів, паперів та фондового ринку, її розширення повноважень, запровадження нових структурних механізмів їх реалізації, уточнення статусу службовців НКЦПФР», — йдеться в її повідомленні.

Раніше в Раді пояснили , що буде з фінансами у січні. Україна має джерела надходження грошей, запевняє голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, Україна має три великі транши прямої бюджетної допомоги на фінансування соціальних видатків:

1,5 млрд євро останнього траншу макрофінансової допомоги від ЄС;

1,34 млрд доларів (тиждень тому) від Світового банку (фінансування забезпечено Японією, Швейцарією та США);

900 млн доларів позики від уряду Японії через проект «Інвестиції у соціальний захист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності» (INSPIRE).

Довідка Finance.ua:

Посли ЄС погодились продовжити ще на рік «торговельний безвіз» для України. Посли Європейського Союзу схвалили пропозиції Єврокомісії щодо продовження пільгової торгівлі для України та Молдови без змін ще на рік. Про це повідомляється в офіційному пресрелізі Європейської комісії.

Нагадаємо, пільговий режим торгівлі з ЄС діє із червня 2022 року та сприяє полегшенню важкої ситуації, в якій опинилися українські виробники та експортери внаслідок агресивної війни з боку росії.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.