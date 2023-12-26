Чи загрожує Україні фінансова катастрофа: в Раді пояснили, що буде з фінансами у січні — Finance.ua

Чи загрожує Україні фінансова катастрофа: в Раді пояснили, що буде з фінансами у січні Сьогодні 19:01 — Казна та Політика

Чи загрожує Україні фінансова катастрофа: в Раді пояснили, що буде з фінансами у січні

Вето Угорщини на 50-мільярдну програму макрофінансової допомоги ЄС не призведе до негайного «апокаліпсису» української фінансової системи вже у січні. Україна має джерела надходження грошей, запевняє голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

«З наближенням нового року все частіше мені ставлять питання про січень, у якому має статись „апокаліпсис“ нібито через закінчення у нас коштів. Тому хочу публічно усіх заспокоїти: фінансової катастрофи у січні не буде. Ми маємо надходження допомоги за різними напрямками», — написав він у своєму Телеграм.

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За його словами, Україна має три великі транши прямої бюджетної допомоги на фінансування соціальних видатків:

1,5 млрд євро останнього траншу макрофінансової допомоги від ЄС;

1,34 млрд доларів (тиждень тому) від Світового банку (фінансування забезпечено Японією, Швейцарією та США);

900 млн доларів позики від уряду Японії через проект «Інвестиції у соціальний захист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності» (INSPIRE).

Крім того, країни-партнери виділили менші обсяги грошей на програми відновлення зруйнованого війною та окремо на посилення стабільної роботи енергосистеми.

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Також малими партіями продовжує надходити військова допомога. Протягом останнього тижня Україна отримала спільний шведсько-данський пакет вартістю 240 млн євро (БМП, гібрид бронетранспортера та шведських БМП CV90, запчастини, боєприпаси), пакет від Фінляндії вартістю 106 млн євро і ще 102 млн євро багатопрофільної підтримки від Нідерландів (гуманітарні потреби, розмінування, відновлення інфраструктури, підтримка енергетики).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНІАН За матеріалами:

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