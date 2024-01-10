Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про лобізм, який є вимогою на шляху до ЄС — Finance.ua

Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про лобізм, який є вимогою на шляху до ЄС Сьогодні 15:32 — Казна та Політика

Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про лобізм, який є вимогою на шляху до ЄС

Верховна Рада України на сьогоднішньому засіданні прийняла у першому читанні проєкт закону «Про доброчесне лобіювання», необхідний для переговорів про членство в ЄС.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.

«Парламент ухвалив до першого читання #10 337 Закон про лобіювання. За — 309», — написав Железняк.

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Як зазначається, законопроект визначає:

термінологію у сфері лобіювання;

права та обов’язки суб'єктів лобіювання;

методи впливу;

правила етичної поведінки суб'єктів лобіювання;

створення Реєстру прозорості, власником та адміністратором якого є Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК);

порядок реєстрації у Реєстрі прозорості та винятки з нього;

доступ до Реєстру прозорості (відкритий і безплатний);

звітність суб'єкта лобіювання, що вноситься до Реєстру прозорості;

механізми контролю за діяльністю суб'єктів лобіювання шляхом моніторингу дотримання законодавства з питань лобіювання.

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За його словами, цей закон — одна з вимог ЄС. Вона була в звіті Єврокомісії щодо початку перемовин. Хоча такого закону немає в країнах ЄС.

Нагадаємо, 13 грудня Кабінет Міністрів України зареєстрував проект закону «Про доброчесне лобіювання». Закон має на меті створити правові рамки для прозорого лобіювання відповідно до міжнародних стандартів.

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