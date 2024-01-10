Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про лобізм, який є вимогою на шляху до ЄС — Finance.ua

Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про лобізм, який є вимогою на шляху до ЄС
Верховна Рада України на сьогоднішньому засіданні прийняла у першому читанні проєкт закону «Про доброчесне лобіювання», необхідний для переговорів про членство в ЄС.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.
«Парламент ухвалив до першого читання #10 337 Закон про лобіювання. За — 309», — написав Железняк.
Як зазначається, законопроект визначає:
- термінологію у сфері лобіювання;
- права та обов’язки суб'єктів лобіювання;
- методи впливу;
- правила етичної поведінки суб'єктів лобіювання;
- створення Реєстру прозорості, власником та адміністратором якого є Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК);
- порядок реєстрації у Реєстрі прозорості та винятки з нього;
- доступ до Реєстру прозорості (відкритий і безплатний);
- звітність суб'єкта лобіювання, що вноситься до Реєстру прозорості;
- механізми контролю за діяльністю суб'єктів лобіювання шляхом моніторингу дотримання законодавства з питань лобіювання.
За його словами, цей закон — одна з вимог ЄС. Вона була в звіті Єврокомісії щодо початку перемовин. Хоча такого закону немає в країнах ЄС.
Нагадаємо, 13 грудня Кабінет Міністрів України зареєстрував проект закону «Про доброчесне лобіювання». Закон має на меті створити правові рамки для прозорого лобіювання відповідно до міжнародних стандартів.
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