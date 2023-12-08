Кабмін схвалив євроінтеграційний законопроєкт про лобізм — Finance.ua

Кабмін схвалив євроінтеграційний законопроєкт про лобізм Вчора 10:48 — Казна та Політика

Кабмін схвалив євроінтеграційний законопроєкт про лобізм

Уряд схвалив законопроєкт про лобіювання з доопрацюваннями, що враховують пропозиції громадськості та коментарі Міністерства юстиції, він потрібен для відкриття переговорів ЄС.

Про це повідомила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, пише « Європейська правда ».

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Вона зазначила, що наприкінці минулого тижня мала зустріч з представниками громадських організацій, на якій детально проговорили запропоновані НАЗК законодавчі зміни.

За результатами спільної роботи, за словами Стефанішиної, було удосконалено визначення в законопроєкті лобіювання, об'єкта та предмета лобіювання, доопрацьовано перелік прав та обов’язків суб'єкта та об'єкта лобіювання, визначено сфери і питання, на які дія закону не поширюється.

Стефанішина окремо зазначила, що текст законопроєкту, який зараз «гуляє» інтернетом, не є коректним. Вона наголосила, що на засіданні уряду схвалили внесений НАЗК текст з урахуванням пропозицій громадянського суспільства.

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Вона підкреслила, що у законопроєкті відділили адвокацію від лобіювання, оскільки «адвокація не є лобіюванням».

«Закон про лобіювання має відповідати європейським стандартам. Його метою має бути створення прозорого ринку послуг лобіювання. І очевидно, що він має бути націленим передусім саме на зменшення впливу олігархів на державне управління і економіку, а не на обмеження можливостей громадського сектору просувати суспільно значущі зміни. У законопроєкті чітко зафіксовано, що таке адвокація, і що вона не є лобіюванням», — підкреслила Стефанішина.

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Ухвалення законопроєкту про лобіювання визначено як один з 4-х додаткових кроків Європейською комісією для того, щоб Україну визнали готовою до початку переговорів про вступ до ЄС.

«Решта три законопроєкти вже у парламенті і, сподіваюся, будуть найближчим часом ухвалені. Це буде потужний сигнал у той час, як обговорюються рішення по Україні, ухвалення яких очікуємо на Європейській раді наступного тижня», — зазначила віцепрем'єрка.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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