Кабмін схвалив євроінтеграційний законопроєкт про лобізм — Finance.ua
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Кабмін схвалив євроінтеграційний законопроєкт про лобізм

Казна та Політика
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Кабмін схвалив євроінтеграційний законопроєкт про лобізм
Кабмін схвалив євроінтеграційний законопроєкт про лобізм
Уряд схвалив законопроєкт про лобіювання з доопрацюваннями, що враховують пропозиції громадськості та коментарі Міністерства юстиції, він потрібен для відкриття переговорів ЄС.
Про це повідомила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, пише «Європейська правда».
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Вона зазначила, що наприкінці минулого тижня мала зустріч з представниками громадських організацій, на якій детально проговорили запропоновані НАЗК законодавчі зміни.
За результатами спільної роботи, за словами Стефанішиної, було удосконалено визначення в законопроєкті лобіювання, об'єкта та предмета лобіювання, доопрацьовано перелік прав та обов’язків суб'єкта та об'єкта лобіювання, визначено сфери і питання, на які дія закону не поширюється.
Стефанішина окремо зазначила, що текст законопроєкту, який зараз «гуляє» інтернетом, не є коректним. Вона наголосила, що на засіданні уряду схвалили внесений НАЗК текст з урахуванням пропозицій громадянського суспільства.
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Вона підкреслила, що у законопроєкті відділили адвокацію від лобіювання, оскільки «адвокація не є лобіюванням».
«Закон про лобіювання має відповідати європейським стандартам. Його метою має бути створення прозорого ринку послуг лобіювання. І очевидно, що він має бути націленим передусім саме на зменшення впливу олігархів на державне управління і економіку, а не на обмеження можливостей громадського сектору просувати суспільно значущі зміни. У законопроєкті чітко зафіксовано, що таке адвокація, і що вона не є лобіюванням», — підкреслила Стефанішина.
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Ухвалення законопроєкту про лобіювання визначено як один з 4-х додаткових кроків Європейською комісією для того, щоб Україну визнали готовою до початку переговорів про вступ до ЄС.
«Решта три законопроєкти вже у парламенті і, сподіваюся, будуть найближчим часом ухвалені. Це буде потужний сигнал у той час, як обговорюються рішення по Україні, ухвалення яких очікуємо на Європейській раді наступного тижня», — зазначила віцепрем'єрка.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Українська правда
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