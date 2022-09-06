Шмигаль назвав пріоритети України в євроінтеграції — Finance.ua

Шмигаль назвав пріоритети України в євроінтеграції Вчора 15:45 — Казна та Політика

Шмигаль назвав пріоритети України в євроінтеграції

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що пріоритетом у роботі уряду України є продовження інтеграції у внутрішній ринок, енергетичний, цифровий та платіжний простір ЄС.

Про це повідомляє прес-служба Кабміну.

Зазначається, що про це Шмигаль сказав у ході пленарного восьмого засідання Ради асоціації Україна — ЄС. Він зазначив, що зараз усі гілки влади працюють над виконанням рекомендацій Євросоюзу.

«Після набуття Україною статусу кандидата та виконання 7 рекомендацій ЄС, нашим ключовим пріоритетом є перехід до переговорного процесу щодо членства», — наголосив глава Кабміну.

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Він зазначив, що Україна цінує підтримку Європейським Союзом українського енергетичного сектору та подякував за ініціювання створення на базі Енергетичного Співтовариства Фонду енергетичної підтримки України: «Наша держава розраховує на значне збільшення обсягів експорту електроенергії з України та подальшу підтримку Єврокомісії у комунікації з ENTSO-E».

За словами Шмигаля, активізовано також діалог про співпрацю з ЄС у сфері відновлюваної енергетики на тлі скорочення залежності Європи від російських енергоресурсів.

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Новий статус України як кандидата в члени ЄС сприяє процесу приєднання до Єдиної зони платежів (SEPA).

Шмигаль наголосив, що Національний банк України вже співпрацює з Європейською платіжною радою щодо узгодження порядку приєднання до SEPA та технічних аспектів інтеграції з її учасниками: «Це надасть нові можливості українській економіці».

Серед пріоритетних цілей також отримання режиму внутрішнього ринку з ЄС у цифровому секторі та прискорена інтеграція до Єдиного цифрового ринку.

Важливим є і створення спільного простору міжнародного роумінгу між Україною та ЄС та приєднання України до програми ЄС «Roam like at home». Прем’єр-міністр підкреслив, що мета України — якнайшвидше розпочати предметний діалог з приводу приєднання до політики ЄС Роумінг як вдома. За його словами, це один із ключових кроків для України у статусі країни-кандидата на шляху до інтеграції до Єдиного цифрового ринку ЄС.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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