Україна і ЄС підписали 5 угод, які наближають Україну до вступу в ЄС — Finance.ua

Україна і ЄС підписали 5 угод, які наближають Україну до вступу в ЄС Вчора 16:02 — Казна та Політика

Україна і ЄС підписали 5 угод, які наближають Україну до вступу в ЄС

У рамках Восьмого засідання Ради асоціації між Україною та ЄС у Брюсселі Україна та ЄС підписали одразу п’ять угод, які наближають Україну до вступу в Євросоюз та сприяють стійкості української держави у війні проти рф.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Зокрема, йдеться про угоди про участь України у програмі Європейського Союзу «Цифрова Європа», щодо підтримки сільськогосподарського виробництва в Україні, щодо участі України у програмі Європейського Союзу для співробітництва в галузі оподаткування та інші.

Угода про участь України в програмі ЄС «Цифрова Європа» (2021-2027)

Це частина цифрового безвізу з ЄС. Програма «Цифрова Європа» має бюджет у 7,5 млрд євро для розвитку проєктів за п’ятьма напрямками:

суперкомп’ютер;

штучний інтелект;

кібербезпека;

цифрові навички;

забезпечення широкого використання цифрових технологій в економіці та суспільстві.

Угода про участь України в програмі ЄС для співробітництва в митній сфері

З 1 жовтня запрацює митний безвіз із ЄС. Після підписання Угоди Україна приєднається до програми співробітництва в митній сфері з бюджетом майже 1 млрд євро.

Це дозволить підвищити кваліфікацію українських митників, брати участь у розробці та використанні європейських електронних систем.

Угода про участь України в програмі ЄС щодо співпраці у податковій сфері Fiscalis

Тепер Державна податкова служба України зможе обмінюватися інформацією з колегами з ЄС. З’являється можливість використання сучасних європейських ІТ-систем у галузі оподаткування.

Угода про надання Україні бюджетної підтримки на 500 млн євро

Кошти мають цільове призначення і підуть на забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, а також на підтримку малих фермерів, аби вони змогли продовжувати та розвивати свою справу.

Угода, завдяки якій Єврокомісія збільшує бюджет на гранти для України на 122 млн євро

Це дозволить забезпечити фінансування пріоритетних для України проєктів та прискорити їх отримання завдяки тому, що гранти можуть надаватися напряму органам державної влади, місцевого самоврядування та громадським організаціям.

«Всі п’ять угод — важливий елемент нашого дворічного плану інтеграції до Європейського Союзу, а також надзвичайний крок солідарності Європи з Україною у цій війні», — зазначив Денис Шмигаль.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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