Мінфін підписав угоду з ЄС про участь України у програмі "Митниця" — Finance.ua

Мінфін підписав угоду з ЄС про участь України у програмі "Митниця" Вчора 10:45 — Казна та Політика

Мінфін підписав угоду з ЄС про участь України у програмі "Митниця"

У понеділок, 5 вересня, Україна і Європейський Союз підписали угоду про участь нашої держави в програмі ЄС «Митниця» для співробітництва в галузі оподаткування та в митній сфері.

Документ у Брюсселі підписали міністр фінансів Сергій Марченко та комісар Євросоюзу з економіки Паоло Джентілоні, повідомила прес-служба Міністерства фінансів.

«Приєднання України до програми співробітництва з ЄС з митних питань „Митниця“ стане важливим практичним елементом політики уряду України у сфері європейської інтеграції, а також необхідним кроком для поглиблення співпраці України та ЄС у митній сфері, зокрема, в умовах набуття нашою державою статусу кандидата в члени ЄС», — сказав Марченко.

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Зазначається, що угода дозволить Україні користуватися усіма перевагами щодо співробітництва між митними адміністраціями, а саме: розробкою та зміцнення потенціалу ІТ, зокрема розробки та експлуатації європейських електронних систем.

Окрім того, Україна розраховує на обмін знаннями та кращими практиками між працівниками митних та податкових органів країн-учасниць та можливість використовувати відповідні системи для обміну інформацією та доступ до баз даних.

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УНІАН За матеріалами:

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