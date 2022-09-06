Мінфін підписав угоду з ЄС про участь України у програмі "Митниця" — Finance.ua

Мінфін підписав угоду з ЄС про участь України у програмі "Митниця"
У понеділок, 5 вересня, Україна і Європейський Союз підписали угоду про участь нашої держави в програмі ЄС «Митниця» для співробітництва в галузі оподаткування та в митній сфері.
Документ у Брюсселі підписали міністр фінансів Сергій Марченко та комісар Євросоюзу з економіки Паоло Джентілоні, повідомила прес-служба Міністерства фінансів.
«Приєднання України до програми співробітництва з ЄС з митних питань „Митниця“ стане важливим практичним елементом політики уряду України у сфері європейської інтеграції, а також необхідним кроком для поглиблення співпраці України та ЄС у митній сфері, зокрема, в умовах набуття нашою державою статусу кандидата в члени ЄС», — сказав Марченко.
Зазначається, що угода дозволить Україні користуватися усіма перевагами щодо співробітництва між митними адміністраціями, а саме: розробкою та зміцнення потенціалу ІТ, зокрема розробки та експлуатації європейських електронних систем.
Окрім того, Україна розраховує на обмін знаннями та кращими практиками між працівниками митних та податкових органів країн-учасниць та можливість використовувати відповідні системи для обміну інформацією та доступ до баз даних.
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