Зеленський підписав закон про євроінтеграцію та дерегуляцію авіагалузі: що зміниться — Finance.ua

Зеленський підписав закон про євроінтеграцію та дерегуляцію авіагалузі: що зміниться Сьогодні 17:24

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який запроваджує низку європейських стандартів в галузі цивільної авіації України, зокрема, спрощує держрегулювання та створює передумови для якнайшвидшого відновлення діяльності вітчизняних авіаперевізників та аеродромів.

У відомстві підкреслили, що нові зміни адаптують українське законодавство до норм ЄС у сфері цивільної авіації, положень Регламенту (ЄС) 2018/1139 та Угоди про Спільний авіаційний простір.

Наразі лише одна з чотирьох пасажирських вітчизняних авіакомпаній продовжує працювати за кордоном.

«Відновлення галузі потребує рішень вже сьогодні, щоб компанії які готові будуть літати в Україні одразу після нашої перемоги, працювали вже за оновленими правилами. Ухвалений закон — про можливості для максимально швидкого відновлення авіасполучення, як тільки це дозволить безпекова складова», — наголосив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

Закон містить такі основні положення:

спрощення процедури видачі сертифіката льотної придатності і дозволу на виконання польотів для окремих імпортованих в Україну повітряних суден;

якщо літак сертифіковано в Європейській Агенції Безпеки Авіації (EASA ), то не потрібно проходити повторну сертифікацію в Україні;

виключення необхідності отримання прав на експлуатацію повітряних ліній українськими авіаперевізниками для виконання регулярних повітряних перевезень в Україні та за кордоном, це стосується й чартерних перевезень в Україні.

«Отримання аналогічного дозволу не передбачено в країнах ЄС. Тобто сертифікованому авіаперевізнику для початку виконання комерційних польотів в Україні достатньо погодження слотів в національних аеропортах. Отримувати відповідне право на експлуатацію повітряної лінії тепер не буде необхідно», — пояснили в Мінінфраструктури.

Також закон передбачає перехід на декларативний принцип відповідності підприємствами та організаціями, які здійснюють наземне обслуговування в галузі цивільної авіації.

Раніше передбачалася сертифікація, яка займала від 3 до 6 місяців. Змінами скасовується сертифікація, але необхідно подати пакет документів, що підтверджує відповідність вимогам законодавства, і можна одразу працювати.

Також у законі виключається положення щодо необхідності сертифікації суб’єктів господарювання, що надають агентські послуги з продажу повітряних перевезень. Також ця норма стосується суб’єктів, які готують персонал для організації чи продажу повітряних перевезень.

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.