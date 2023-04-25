Зеленський підписав закон про євроінтеграцію та дерегуляцію авіагалузі: що зміниться — Finance.ua
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Зеленський підписав закон про євроінтеграцію та дерегуляцію авіагалузі: що зміниться

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Президент Володимир Зеленський підписав закон, який запроваджує низку європейських стандартів в галузі цивільної авіації України, зокрема, спрощує держрегулювання та створює передумови для якнайшвидшого відновлення діяльності вітчизняних авіаперевізників та аеродромів.
Про це повідомляє пресслужба Мінінфраструктури.
У відомстві підкреслили, що нові зміни адаптують українське законодавство до норм ЄС у сфері цивільної авіації, положень Регламенту (ЄС) 2018/1139 та Угоди про Спільний авіаційний простір.
Наразі лише одна з чотирьох пасажирських вітчизняних авіакомпаній продовжує працювати за кордоном.
«Відновлення галузі потребує рішень вже сьогодні, щоб компанії які готові будуть літати в Україні одразу після нашої перемоги, працювали вже за оновленими правилами. Ухвалений закон — про можливості для максимально швидкого відновлення авіасполучення, як тільки це дозволить безпекова складова», — наголосив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.
Закон містить такі основні положення:
  • спрощення процедури видачі сертифіката льотної придатності і дозволу на виконання польотів для окремих імпортованих в Україну повітряних суден;
  • якщо літак сертифіковано в Європейській Агенції Безпеки Авіації (EASA ), то не потрібно проходити повторну сертифікацію в Україні;
  • виключення необхідності отримання прав на експлуатацію повітряних ліній українськими авіаперевізниками для виконання регулярних повітряних перевезень в Україні та за кордоном, це стосується й чартерних перевезень в Україні.
«Отримання аналогічного дозволу не передбачено в країнах ЄС. Тобто сертифікованому авіаперевізнику для початку виконання комерційних польотів в Україні достатньо погодження слотів в національних аеропортах. Отримувати відповідне право на експлуатацію повітряної лінії тепер не буде необхідно», — пояснили в Мінінфраструктури.
Також закон передбачає перехід на декларативний принцип відповідності підприємствами та організаціями, які здійснюють наземне обслуговування в галузі цивільної авіації.
Раніше передбачалася сертифікація, яка займала від 3 до 6 місяців. Змінами скасовується сертифікація, але необхідно подати пакет документів, що підтверджує відповідність вимогам законодавства, і можна одразу працювати.
Також у законі виключається положення щодо необхідності сертифікації суб’єктів господарювання, що надають агентські послуги з продажу повітряних перевезень. Також ця норма стосується суб’єктів, які готують персонал для організації чи продажу повітряних перевезень.
За матеріалами:
Економічна Правда
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