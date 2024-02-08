Верховна Рада ухвалила законопроєкт про медзабезпечення ЗСУ на основі стандартів НАТО — Finance.ua

Верховна Рада ухвалила законопроєкт про медзабезпечення ЗСУ на основі стандартів НАТО
Верховна Рада України ухвалила у другому читанні і в цілому проєкт Закону № 10 343 Про організацію належного рівня медичного забезпечення Збройних Сил України.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.
«Цей законопроєкт є важливим кроком на шляху до забезпечення високого рівня медичної допомоги для українських військовослужбовців, адаптованого до найкращих міжнародних практик. Він не лише покращить якість домедичної та догоспітальної допомоги, але й забезпечить більш ефективне використання ресурсів, оптимізацію лікувальних процесів та, що найважливіше, збереження життів українських захисників», — наголосила заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова.
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Документ, зокрема, дозволить Міністерству оборони повноваження формувати стандарти домедичної та догоспітальної допомоги, виходячи з вимог НАТО.
Згідно з пояснювальною запискою до закону, він має закріпити за Міноборони повноваження:
- затверджувати для Сил безпеки та оборони протоколи й стандарти надання домедичної та медичної допомоги на догоспітальному рівні на основі (з числа) стандартів НАТО та/або стандартів окремих держав-членів Альянсу;
- визначати порядок дотримання зазначених стандартів (рекомендацій) та здійснювати нагляд за їх додержанням;
- затверджувати за погодженням з центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я мінімальні вимоги та/або стандарти якості до спеціалізованих медичних виробів, що застосовують сили безпеки та оборони час ведення бойових дій, а також їх перелік.
Міністерство охорони здоров’я, натомість, зможе зосередитися на розробці протоколів та стандартів для госпітального етапу лікування.
«Це дуже важливий крок уперед у зміцненні обороноздатності України та її стратегічному курсі на євроатлантичну інтеграцію», — підсумувала заступниця міністра оборони.
Нагадаємо, у період з грудня 2023 року по січень 2024 року в Міноборони, ЗСУ та інших складових сектору безпеки і оборони були запроваджені ще 18 нових стандартів НАТО, які зокрема стосуються навчання, навігації та водолазної діяльністі.
При двох закупівельних агенціях Міністерства оборони, які опікуються тиловим забезпеченням армії та закупівлею озброєння і техніки, з’являться наглядові ради, до яких увійдуть і основні міжнародні партнери України.
Законопроєкт про мобілізацію: що ухвалили в першому читанні 🧐
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