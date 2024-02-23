Зеленський вважає, що переговорний процес про вступ України до ЄС можна розпочати до червня — Finance.ua

Зеленський вважає, що переговорний процес про вступ України до ЄС можна розпочати до червня Сьогодні 15:30 — Казна та Політика

Зеленський вважає, що переговорний процес про вступ України до ЄС можна розпочати до червня

Президент України Володимир Зеленський вважає, що переговорний процес про вступ України до ЄС можна розпочати уже до червня цього року.

Про це він сказав у своєму вечірньому відеозверенні

«Говорив з Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Дуже конкретна розмова, максимально — про наші спільні інтереси, усіх європейців… Обговорили з Шарлем, з паном Президентом, наші зусилля щодо європейської інтеграції та необхідність якнайшвидшого затвердження переговорної рамки для України — затвердження державами — членами Євросоюзу. Мета абсолютно раціональна — уже в першій половині року, навіть до червня, можемо почати переговорний процес», — зазначив Зеленський.

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За його словами, це буде найкращим сигналом усім, хто не вірить у Європу і у те, що наше єднання справді міцнішає.

Президент розповів, що поінформував Шарля про ситуацію на українсько-польському кордоні і про українську ініціативу негайної зустрічі на кордоні наших представників, України та Польщі, а також Європейської комісії.

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У цьому контексті він висловив вдячність президенту Євроради за підтримку, готовність докласти своїх зусиль для того, щоб якнайшвидше захистити інтереси європейської безпеки та повернути всій ситуації суто правовий характер.

«Домовлятися варто, і пропозиції України — цілком конкретні. Я вдячний тобі, Шарлю, пане Президенте, за цілковиту конструктивність», — підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, 14 грудня 2023 року лідери країн-членів Євросоюзу ухвалили рішення розпочати переговори про вступ України та Молдови.

Шмигаль заявляв раніше, що Україна має бути готовою до вступу в Євросоюз через два роки.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 16 лютого повідомив, що вже у першій половині цього року уряд сформує українську команду для перемовин про вступ до Європейського Союзу.

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Укрінформ За матеріалами:

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