Єврокомісія почала розробляти проєкт переговорної рамки для вступу України — Finance.ua

Єврокомісія почала розробляти проєкт переговорної рамки для вступу України
Європейська комісія розпочала роботу над проєктом переговорної рамки для України — документом, який визначає принципи та процедури ведення переговорів про вступ до ЄС.
Про це на брифінгу в Брюсселі в середу заявила речниця Єврокомісії Ана Пісонеро, повідомляє «Європейська правда».
«Ми вже почали працювати над проєктом переговорної рамки, щоб подати його Раді у найближчі тижні», — сказала Пісонеро.
Вона також зазначила, що Єврокомісія наразі оцінює останні заходи, схвалені Верховною Радою, для того, щоб Україна отримала остаточне зелене світло і могла фактично розпочати переговори про вступ з ЄС.
Переговорні рамки традиційно складаються з чотирьох структурних частин — керівних принципів, змістової частини, переговорних процедур і додатків.
Попри доволі сталу та однорідну структуру, переговорні рамки кожної країни-кандидата мають свої особливості.
Нагадаємо, лідери ЄС ухвалили політичне рішення почати з Україною переговори про вступ на грудневому саміті.
У рішенні Єврокомісія рекомендувала Раді ухвалити переговорну рамку після того, як Україна виконає чотири умови, серед яких схвалення закону про лобіювання.
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