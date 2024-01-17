Єврокомісія почала розробляти проєкт переговорної рамки для вступу України — Finance.ua

Єврокомісія почала розробляти проєкт переговорної рамки для вступу України Сьогодні 15:05 — Казна та Політика

Єврокомісія почала розробляти проєкт переговорної рамки для вступу України

Європейська комісія розпочала роботу над проєктом переговорної рамки для України — документом, який визначає принципи та процедури ведення переговорів про вступ до ЄС.

Про це на брифінгу в Брюсселі в середу заявила речниця Єврокомісії Ана Пісонеро, повідомляє «Європейська правда».

«Ми вже почали працювати над проєктом переговорної рамки, щоб подати його Раді у найближчі тижні», — сказала Пісонеро.

Вона також зазначила, що Єврокомісія наразі оцінює останні заходи, схвалені Верховною Радою, для того, щоб Україна отримала остаточне зелене світло і могла фактично розпочати переговори про вступ з ЄС.

Переговорні рамки традиційно складаються з чотирьох структурних частин — керівних принципів, змістової частини, переговорних процедур і додатків.

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Попри доволі сталу та однорідну структуру, переговорні рамки кожної країни-кандидата мають свої особливості.

Нагадаємо, лідери ЄС ухвалили політичне рішення почати з Україною переговори про вступ на грудневому саміті.

У рішенні Єврокомісія рекомендувала Раді ухвалити переговорну рамку після того, як Україна виконає чотири умови, серед яких схвалення закону про лобіювання.

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Українська правда За матеріалами:

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