НКЦПФР додала до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 10 кейсів — Finance.ua
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НКЦПФР додала до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 10 кейсів

Фондовий ринок
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НКЦПФР додала до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 10 кейсів
НКЦПФР додала до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 10 кейсів
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку оновила список сумнівних інвестиційних проєктів та включила в нього ще 10 кейсів.
Про це повідомила пресслужба НКЦПФР.
«Комісія активно працює над виявленням проектів, які створюються нелегально з метою ошукати потенційних інвесторів. І в цьому нам також допомагають міжнародні колеги. Вдячні Financial Conduct Authority (регулятору Великої Британії) за оперативне надання інформації», — зазначив Іраклій Барамія, член НКЦПФР, який відповідає за даний напрямок роботи в регуляторі.

Хто потрапив до списку:

Також Барамія закликав громадян, які були ошукані, або володіють інформацією щодо потенційно сумнівних дій на фінансових ринках, обов’язково звертатись до Комісії на еmail: info@nssmc.gov.ua.
Повний перелік проєктів наведений на офіційній веб-сторінці Комісії в розділі «Захист прав інвесторів».

Довідка Finance.ua:

  • скам-проєкт — це шахрайський інвестиційний проєкт. Він може бути фальшивим від початку або стати таким у процесі;
  • проєкт можна назвати звичайною фінансовою пірамідою, так як він існує завдяки коштам інвесторів. Якщо таких немає, то проєкт закривається, тобто перетворюється в скам;
  • вкладникам наполегливо рекомендують бути гранично уважними при виборі проєкту для інвестування.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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