НКЦПФР додала до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 10 кейсів — Finance.ua

НКЦПФР додала до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 10 кейсів
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку оновила список сумнівних інвестиційних проєктів та включила в нього ще 10 кейсів.
Про це повідомила пресслужба НКЦПФР.
«Комісія активно працює над виявленням проектів, які створюються нелегально з метою ошукати потенційних інвесторів. І в цьому нам також допомагають міжнародні колеги. Вдячні Financial Conduct Authority (регулятору Великої Британії) за оперативне надання інформації», — зазначив Іраклій Барамія, член НКЦПФР, який відповідає за даний напрямок роботи в регуляторі.
Хто потрапив до списку:
Також Барамія закликав громадян, які були ошукані, або володіють інформацією щодо потенційно сумнівних дій на фінансових ринках, обов’язково звертатись до Комісії на еmail: info@nssmc.gov.ua.
Повний перелік проєктів наведений на офіційній веб-сторінці Комісії в розділі «Захист прав інвесторів».
Довідка Finance.ua:
- скам-проєкт — це шахрайський інвестиційний проєкт. Він може бути фальшивим від початку або стати таким у процесі;
- проєкт можна назвати звичайною фінансовою пірамідою, так як він існує завдяки коштам інвесторів. Якщо таких немає, то проєкт закривається, тобто перетворюється в скам;
- вкладникам наполегливо рекомендують бути гранично уважними при виборі проєкту для інвестування.
Поділитися новиною