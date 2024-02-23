Рада підтримала законопроєкт про єдину роумінгову зону з країнами ЄС — Finance.ua
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Рада підтримала законопроєкт про єдину роумінгову зону з країнами ЄС

Казна та Політика
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Рада підтримала законопроєкт про єдину роумінгову зону з країнами ЄС
Рада підтримала законопроєкт про єдину роумінгову зону з країнами ЄС
Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про єдину роумінгову зону з ЄС.
Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
«Приєднання України до роумінгової зони Європейського Союзу — це ще один крок на шляху до цифрового безвізу з ЄС», — сказано в повідомленні.
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Україна взяла на себе зобов’язання впровадити законодавство ЄС щодо роумінгу до квітня 2024 року. «Це виконання однієї з умов євроінтеграції України у сфері електронних комунікацій», — додають у міністерстві.

Що зміниться

Українці зможуть не платити додаткові збори за зв’язок під час подорожей до 4 місяців Європою.
Це правило стосуватиметься і європейців, які завітали до України.
«Надалі очікуємо ухвалення законопроєкту народними депутатами України загалом», — наголосили в Мінцифри.
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Нагадаємо, у квітні минулого року Рада ЄС підтримала рішення включити спільний роумінг до Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.
Приєднання України до зони безплатного роумінгу ЄС є одним із ключових заходів переглянутого Плану пріоритетних дій. Цей план — дорожня мапа для повної імплементації «поглибленої та всеосяжної» зони вільної торгівлі між ЄС і Україною та подальшої інтеграції України до Єдиного ринку ЄС.

Нова реальність. Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні, чи за кордоном

Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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