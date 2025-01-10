День фінансів: 3 млрд євро від заморожених активів рф, максимальна допомога по безробіттю, рейтинг карток з кешбеком — Finance.ua

День фінансів: 3 млрд євро від заморожених активів рф, максимальна допомога по безробіттю, рейтинг карток з кешбеком Сьогодні 17:45

П’ятниця, 10 січня. Скільки повинна коштувати «Київська перепічка» і яку картку з кешбеком краще обрати?

Перші 3 млрд євро від заморожених активів рф. Сьогодні до держбюджету Сьогодні до держбюджету надійшло 3 млрд євро. ЄС вперше спрямував кошти Україні, які будуть забезпечені доходами від заморожених активів рф. Очікується, що кошти від Європейського Союзу будуть надходити частинами до кінця 2025 року.

Пакети підтримки на $2 мільярди. Під час засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» було досягнуто домовленостей про додаткові пакети підтримки на 2 мільярди доларів, Під час засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» було досягнуто домовленостей про додаткові пакети підтримки на 2 мільярди доларів, повідомив президент України Володимир Зеленський.

Допомога Україні від США. З урахуванням нового пакета військової допомоги Україні вартістю $500 млн, про виділення якого 9 січня оголосив міністр оборони США Ллойд Остін, у розпорядженні адміністрації президента Джо Байдена З урахуванням нового пакета військової допомоги Україні вартістю $500 млн, про виділення якого 9 січня оголосив міністр оборони США Ллойд Остін, у розпорядженні адміністрації президента Джо Байдена залишається невикористаними близько $3,8 млрд на програму PDA.

Пізніше речник Пентагону, генерал Патрік Райдер відповів , чому не використали всі кошти, схвалені Конгресом.

Відділення банків. Станом на 1 січня 2025 року в Україні Станом на 1 січня 2025 року в Україні налічувалося 5 011 діючих структурних підрозділів банків. За рік їхня кількість скоротилася на 127. Найбільша кількість відділень у державному Ощадбанку — 1150. Державний ПриватБанк перебуває на другому місці — 1 107 відділень.

До речі, карткові продукти, які пропонують клієнтам українські банки, мають як низку схожих параметрів, так і свої індивідуальні відмінності. Найчастіше банк прагне зробити щось особливе, що зацікавить клієнта і вплине на рішення придбати саме його карту. Що пропонують найбільші українські банки, розповідаємо в новому матеріалі:

Також Finance.ua оновив рейтинг кредитних карток з кешбеком. Такі картки поєднують в собі відразу кілька функцій, які спрощують життя їх власникам. Яка ж з них краща:

Зарплати в Україні. Мінекономіки Мінекономіки навело дані Держстату, згідно з якими найвища заробітна плата штатних працівників була у сфері «Інформація та телекомунікації», де вона за рік зросла з 30 867 грн на місяць до 50 752 грн. Найнижча зарплата у сфері «Освіта» — 13 970 грн. Незважаючи на пригнічену економічну активність підприємств в умовах воєнного стану, у 2022−2024 роках спостерігалося зменшення кількості зареєстрованих безробітних.

Додамо, що в усіх країнах Європейського союзу без винятку розмір мінімальної заробітної плати значно вищий ніж в Україні. Найменший розрив у «мінімалці» у України з Болгарією. Як знайти роботу в Німеччині та які вимоги висуває німецький ринок праці — розповідаємо тут

Зі свого боку фахівці robota.ua підготували добірку віддалених вакансій.

Водночас СEO Львівського IT-кластера Степан Веселовський вважає , що при оптимістичному сценарії з України поїде 19 000−20 000 представників ІТ-індустрії. Це 8% всього людського капіталу української ІТ-галузі. У найгіршому випадку ця цифра може сягнути 74 000−75 000. Це третина галузі.

Максимальна допомога по безробіттю. З 1 січня 2025 року в Україні З 1 січня 2025 року в Україні встановили максимальну допомогу з безробіття в розмірі 8 тис. грн та збільшили компенсацію роботодавцям за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю. За підсумками 2024 року завдяки програмі компенсацій було працевлаштовано 2 тис. людей з інвалідністю І та ІІ групи. Сума компенсацій роботодавцям склала 130 млн грн.

Біла книгу реформування пенсійної системи. НКЦПФР НКЦПФР схвалила Білу книгу реформування системи добровільного накопичувального пенсійного забезпечення в Україні. Комісія має на меті створити стабільну та ефективну систему добровільного накопичувального пенсійного забезпечення.

Також НКЦПФР включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 8 кейсів.

Прогноз курсу на кінець 2025 року. Інвестиційний банкір Сергій Фурса Інвестиційний банкір Сергій Фурса прогнозує , що курс долара у 2025 році продовжить зростати. Проте, за його словами, причин для паніки немає.

Фото й відео порушень у Дії. У застосунку «Дія» У застосунку «Дія» додали фото і відео порушення до штрафів автофіксації. Раніше штрафи надходили лише з текстовими деталями, з зазначенням порушення, часу та місця. Тепер у застосунок додали ще й фото та відео.

Індекс «Київської перепічки». У 2010 році вартість перепічки становила 4 грн 50 коп., а сьогодні її ціна досягла 50 грн. Це означає, що ціна продукту зросла на 1011%, що більше, ніж у десять разів. Згідно з аналізом інфляційних процесів останнього десятиліття через призму легендарного фастфуду, його ціна У 2010 році вартість перепічки становила 4 грн 50 коп., а сьогодні її ціна досягла 50 грн. Це означає, що ціна продукту зросла на 1011%, що більше, ніж у десять разів. Згідно з аналізом інфляційних процесів останнього десятиліття через призму легендарного фастфуду, його ціна становила б 23 гривні, якби її вартість коригувалася за індексом інфляції.

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