НКЦПФР оновила список сумнівних інвестиційних проєктів — Finance.ua

НКЦПФР оновила список сумнівних інвестиційних проєктів Сьогодні 16:32 — Фондовий ринок

НКЦПФР оновила список сумнівних інвестиційних проєктів

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 8 кейсів.

Про це повідомляється на сайті НКЦПФР.

Хто потрапив до списку:

НКЦПФР звертає увагу потенційних інвесторів на значні ризики пов’язані з інвестуванням через:

осіб, діяльність яких на території України жодним чином не регулюється;

осіб, що вказують недостовірну інформацію про ліцензовану та нібито офіційну діяльність в країнах з розвиненими фінансовими ринками.

Повний список проєктів наведено на офіційній вебсторінці Комісії в розділі « Захист прав інвесторів ». У разі відсутності інформації про певний сумнівний проєкт у зазначеному розділі, потенційні інвестори, керуючись « 10 ознаками сумнівності інвестиційного проєкту », можуть самостійно проаналізувати його на предмет сумнівності.

Довідка Finance.ua:

інвестиції є популярним способом збільшення капіталу. Але, якщо обрати хибний напрямок, вони можуть обернутися значними фінансовими втратами. ТОП-5 напрямків, куди краще не вкладати гроші;

інвестування в монети — це процес, який полягає в придбанні монет певного типу та цінності з метою або збереження вартості вже наявних власних активів, або отримання з цього прибутку. Інвестиції можуть відбуватися в монети золоті та срібні, тобто виготовлені з дорогоцінних металів, а також в колекційні, які мають певну історичну або нумізматичну цінність. Беззаперечна перевага інвестування в монети — в можливості диверсифікувати власний портфель, захиститися від можливої інфляції, а також скористатися потенційним зростанням цін на ці вироби.

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