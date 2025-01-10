Після завершення війни з України виїде від 20 000 до 75 000 ІТ-фахівців — прогноз — Finance.ua
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Після завершення війни з України виїде від 20 000 до 75 000 ІТ-фахівців — прогноз

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Після завершення війни з України виїде від 20 000 до 75 000 ІТ-фахівців — прогноз
Після завершення війни з України виїде від 20 000 до 75 000 ІТ-фахівців — прогноз
Після завершення війни на Україну очікує велика хвиля еміграції економічно активного креативного класу, що стане великим ударом по економіці.
Про це розповів СEO Львівського IT-кластера Степан Веселовський в інтерв’ю NV.ua.
«За нашими підрахунками, при оптимістичному сценарії з України поїде 19 000−20 000 представників нашої індустрії. Це 8% всього людського капіталу української ІТ-галузі. І найгірше те, що динаміка в цьому підрахунку не на нашому боці — останні два роки цей відсоток зростає. Плюс один відсоток виглядає не страшно, але це кілька тисяч високоосвічених фахівців. У найгіршому випадку ця цифра може сягнути 74 000−75 000. Це третина галузі», — зазначив Веселовський.
З його слів, потрібно дивитися на кілька кроків попереду для того, щоб готувати середовище.
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СEO Львівського IT-кластера додав, що після закінчення війни попит на людський капітал відновиться, й Україна відчує демографічну яму.
«Але зараз це складно прогнозувати. Ймовірно, нестачу людей у галузі вдасться компенсувати, користуючись традиційно високими винагородами, порівняно з іншими індустріями. Але для України глобально це як перекласти з однієї кишені в іншу. Треба буде імпортувати людський капітал», — вважає він.
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Нагадаємо, за 10 місяців 2024 року Україна заробила на експорті товарів та послуг $46,35 млрд. Близько 63% усіх вивезених товарів — це продовольчі товари та сировина для їх виготовлення, а серед наданих за кордон послуг переважає частка ІТ. Після сплеску у 2022 році, частка ІТ продовжує спадати.
Український ІТ-сектор за два роки повномасштабної війни сплатив 68 млрд грн податків у державний бюджет. 38,8 млрд грн донатів отримала українська армія від IT-компаній та співробітників.
За матеріалами:
dev.ua
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