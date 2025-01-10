Речник Пентагону відповів, чому в останній пакет допомоги Україні заклали не всі кошти, схвалені Конгресом — Finance.ua

Речник Пентагону відповів, чому в останній пакет допомоги Україні заклали не всі кошти, схвалені Конгресом Сьогодні 16:46 — Казна та Політика

Речник Пентагону відповів, чому в останній пакет допомоги Україні заклали не всі кошти, схвалені Конгресом

Речник Пентагону, генерал Патрік Райдер в інтерв’ю Радіо Свобода відповів на запитання щодо того, що кілька мільярдів доларів допомоги для України, схвалені американським Конгресом, не увійшли до останнього пакету допомоги і залишилися неосвоєними.

«Важливо розуміти, що це повноваження влади — використовувати ці кошти. Я не буду спекулювати про те, що може зробити наступна адміністрація. Але ми знаємо, що в нашому Конгресі є сильна двопартійна підтримка України. Як ви чули від міністра Остіна (голови Пентагону. — Ред.), захист України має значення. Це не лише про Україну — це про міжнародну безпеку та повагу до прав і правил міжнародного порядку. Ми повністю усвідомлюємо важливість боротьби України для безпеки всіх нас», — сказав Райдер.

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Щодо того, чи не означає згадана ситуація, що зараз у запасах США недостатньо озброєння для надання більшої допомоги Україні, речник Пентагону сказав: «Ми завжди маємо балансувати між власними потребами готовності й тим, що ми можемо зробити для підтримки України. Але, знову ж таки, важливо наголосити, що тут не лише Сполучені Штати. Це міжнародні зусилля, підкріплені 50 країнами, які об’єдналися для підтримки України».

Раніше цього тижня в Пентагоні заявили , що адміністрація президента США Джо Байдена не встигне використати усю суму в рамках схваленого навесні 2024 року Конгресом пакету допомоги для України.

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«Залишиться кілька мільярдів доларів, і нова адміністрація вирішуватиме, що вона робитиме з цими коштами, що залишилися. І, знаєте, я хотіла би відповісти на питання, чи ми занепокоєні. Україна має двопартійну підтримку в Конгресі. І саме завдяки нашим зусиллям Україна продовжує бути успішною на полі бою», — сказала на брифінгу 8 січня заступниця речника глави Міноборони США Сабріна Сінгх.

Міністр оборони США Ллойд Остін оголосив про виділення Україні пакету допомоги на 500 мільйонів доларів у вступній промові на засіданні «Рамштайну» 9 січня.

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Цей пакет буде останнім для адміністрації Джо Байдена і не включає у себе всі чотири мільярди доларів, які Конгрес США вже схвалив для надання Україні.

Адміністрація Байдена впродовж останніх тижнів прискорила надсилання військової допомоги Україні, побоюючись, що Дональд Трамп після повернення до Білого дому може відмовитися передавати Києву виділені Конгресом кошти, які на той момент не будуть витрачені. Наприкінці грудня Вашингтон оголосив про виділення 2,5 мільярда доларів — цей пакет став найбільшим із січня 2023 року.

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