Адміністрація Байдена не змогла використати $3,8 млрд на зброю для України — Finance.ua

Адміністрація Байдена не змогла використати $3,8 млрд на зброю для України Сьогодні 10:45 — Казна та Політика

Адміністрація Байдена не змогла використати $3,8 млрд на зброю для України

З урахуванням нового пакета військової допомоги Україні вартістю $500 млн, про виділення якого 9 січня оголосив міністр оборони США Ллойд Остін, у розпорядженні адміністрації президента Джо Байдена залишається невикористаними близько $3,8 млрд на програму PDA (Presidential Drawdown Authority), яка дозволяє негайно передавати зброю із запасів Пентагону.

Очікується, що цей пакет допомоги для України стане останнім від Адміністрації Байдена перед тим, як до влади у США прийде новообраний президент Дональд Трамп, пише Голос Америки.

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Тому близько $3,8 млрд на програму PDA залишаться невикористаними, попри обіцянки Білого дому витратити усю суму до кінця каденції Байдена. Ці кошти перейдуть в розпорядження Дональда Трампа після його інавгурації 20 січня.

Як повідомлялося, міністр оборони США Ллойд Остін на авіабазі «Рамштайн» у Німеччині у четвер оголосив про виділення пакета військової допомоги на суму $500 млн. Пакет містить ракети для систем протиповітряної оборони, артилерійські снаряди і ракети класу «повітря — земля», а також обладнання для підтримки українських винищувачів F-16.

Нагадаємо, на початку грудня 2024 року держсекретар Ентоні Блінкен запевняв НАТО та Україну у готовності повністю використати фінансування для України, виділене Конгресом.

«Ми маємо намір — це моє прагнення і намір президента (Байдена) — використати кожен цент наявного фінансування у розмірі $61 млрд, щодо яких був отриманий дозвіл Конгресу», — обіцяв Блінкен.

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