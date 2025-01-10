Українські банки за рік скоротили понад 100 відділень — Finance.ua

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Українські банки за рік скоротили понад 100 відділень

Фондовий ринок
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Українські банки за рік скоротили понад 100 відділень
Українські банки за рік скоротили понад 100 відділень
Станом на 1 січня 2025 року в Україні налічувалося 5 011 діючих структурних підрозділів банків. За рік їхня кількість скоротилася на 127.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України.
Крім того, 886 відділень банків перебувають у статусі «тимчасово призупинених».
Найбільша кількість відділень у державному Ощадбанку — 1150. Крім того, роботу 625 відділень банку тимчасово зупинено.
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Державний ПриватБанк перебуває на другому місці — 1 107 відділень. Ще 68 тимчасово призупинено.
Далі з великим відривом йдуть банк іноземної банківської групи Райффайзен Банк (325), приватний ПУМБ (223) і банк іноземної банківської групи УкрСиббанк (218).
Таблиця: РБК-Україна
Таблиця: РБК-Україна
Станом на 1 січня в Україні було 62 банки.
Однак у грудні в Україні «Комінвестбанк» було визнано неплатоспроможним. Станом на 1 січня минулого року банк мав 39 відділень. НБУ наразі враховує в статистиці 29 відділень цього банку.
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Крім того, банк «Альпарі» здав ліцензію. У нього не було відділень.
Банки останніми роками скорочують кількість своїх відділень. Порівняно з максимумом 2029 року їхня кількість впала більш ніж у чотири рази.
Таблиця: РБК-Україна
Таблиця: РБК-Україна
За матеріалами:
РБК-Україна
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