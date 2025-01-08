Рейтинг найприбутковіших банків України — Finance.ua

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Рейтинг найприбутковіших банків України

Фондовий ринок
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Рейтинг найприбутковіших банків України
Рейтинг найприбутковіших банків України
Платоспроможні банки України за січень-листопад 2024 року отримали 131,085 млрд гривень прибутку після оподаткування. Це на 0,4% більше, ніж рік тому.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України.
Рейтинг за прибутковістю, як і раніше, очолює державний ПриватБанк, який заробив 56,314 млрд гривень.
За даними НБУ, на другому місці державний Ощадбанк (12,861 млрд гривень), на третьому — банк іноземної банківської групи Райффайзен Банк — 6,952 млрд гривень.
Далі йдуть державний Укрексімбанк — 6,029 млрд гривень і банк іноземної банківської групи Креді Агріколь Банк — 5,925 млрд гривень.
Рейтинг найприбутковіших банків України
За даними НБУ, 51 із 62 банків отримали прибуток на суму 131,473 млрд гривень, а 11 банків показали збитки на 388 млн гривень.

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Нагадаємо, за даними Опендатабот, понад 44,5 млрд грн податку на прибуток мають сплатити 62 українські банки за неповний 2024 рік. Це вже в 1,7 разів більше, ніж за той самий період 2023 року.
Економіст і колишній заступник голови правління Національного банку України Олександр Савченко раніше висловлював думку, що українські банки мають інструменти, які дозволяють їм на папері знизити свої прибутки, й можуть ними скористатися через великі податки.
За матеріалами:
РБК-Україна
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