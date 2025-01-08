Рейтинг найприбутковіших банків України — Finance.ua

Рейтинг найприбутковіших банків України Сьогодні 15:03 — Фондовий ринок

Рейтинг найприбутковіших банків України

Платоспроможні банки України за січень-листопад 2024 року отримали 131,085 млрд гривень прибутку після оподаткування. Це на 0,4% більше, ніж рік тому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України.

Рейтинг за прибутковістю, як і раніше, очолює державний ПриватБанк , який заробив 56,314 млрд гривень.

За даними НБУ, на другому місці державний Ощадбанк (12,861 млрд гривень), на третьому — банк іноземної банківської групи Райффайзен Банк — 6,952 млрд гривень.

Далі йдуть державний Укрексімбанк — 6,029 млрд гривень і банк іноземної банківської групи Креді Агріколь Банк — 5,925 млрд гривень.

За даними НБУ, 51 із 62 банків отримали прибуток на суму 131,473 млрд гривень, а 11 банків показали збитки на 388 млн гривень.

Читайте також: Найбільш привабливі депозити січня 2025 року

Нагадаємо, за даними Опендатабот, понад 44,5 млрд грн податку на прибуток мають сплатити 62 українські банки за неповний 2024 рік. Це вже в 1,7 разів більше, ніж за той самий період 2023 року.

Економіст і колишній заступник голови правління Національного банку України Олександр Савченко раніше висловлював думку, що українські банки мають інструменти, які дозволяють їм на папері знизити свої прибутки, й можуть ними скористатися через великі податки.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.