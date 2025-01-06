НБУ назвав кількість вкладів на суму понад 600 тис. грн у банках України — Finance.ua

НБУ назвав кількість вкладів на суму понад 600 тис. грн у банках України Сьогодні 15:04 — Кредит&Депозит

НБУ назвав кількість вкладів на суму понад 600 тис. грн у банках України

Станом на 1 грудня 2024 року в 62 банках-учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб налічувалося 69,5 млн вкладів на суму 1 трлн 347 млрд гривень. З них 355 тисяч були на суму понад 600 тисяч гривень.

Про це свідчать дані Національного банку України.

За даними НБУ, за сумами вклади фізосіб і ФОПів розподіляються так:

до 10 гривень — 28,5 млн на суму 27,7 млн гривень,

від 10 гривень до 200 тисяч гривень — 39,7 млн на суму 398,0 млрд гривень,

від 200 тисяч гривень до 400 тисяч гривень — 651 тисяча на суму 179,6 млрд гривень,

від 400 тисяч гривень до 600 тисяч гривень — 240,0 тисяч на суму 116 млрд гривень,

понад 600 тисяч гривень — 355,4 тисяч на суму 653,4 млрд гривень.

Гарантована сума вкладів

Нагадаємо, навесні 2022 року в Україні ухвалили закон про гарантії для фізосіб і ФОПів усієї суми вкладів під час війни.

Через три місяці після закінчення воєнного стану гарантована сума депозитів становитиме 600 тисяч гривень.

При цьому більша частина коштів українців розміщена в державних банках. Станом на 1 грудня рейтинг очолює ПриватБанк

У державному ПриватБанку було 24 млн вкладників, які зберігали 507 млрд гривень. На другому місці державний Ощадбанк — 13 млн вкладників, сума — 208,3 млрд гривень, на третьому приватний Універсал банк — 9 млн вкладників, сума — 100,4 млрд гривень.

Довідка Finance.ua:

Прогнозується, що умови для зниження облікової ставки та ставки за 3-місячними вкладами наразі відсутні. Це означає, що дохідність українців, які вклали кошти на гривневі депозити, майже не зміниться.

За прогнозом директора департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Дмитра Замотаєва, у першому кварталі 2025 року середні ставки за гривневими вкладами будуть такими:

— Ультракороткі вклади з терміном розміщення від 3 місяців до 6 місяців — 9,5% річних,

— Вклади на термін від 9 місяців до 1 року — 11% річних,

— Вклади від 1 року до 2,5 років — 13% річних.

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