На скільки «мінімалка» в ЄС більша, ніж Україні (інфографіка) — Finance.ua

На скільки «мінімалка» в ЄС більша, ніж Україні (інфографіка) Сьогодні 14:00 — Особисті фінанси

На скільки «мінімалка» в ЄС більша, ніж Україні (інфографіка)

Рівень заробітної плати, яку отримують працівники на аналогічних посадах в Україні та країнах ЄС суттєво відрізняються і не в кращий для нашої країни бік. Теж можна сказати й про мінімальні зарплати — показник, що фактично виступає соціальною гарантією та визначає нижню межу оплати та цінності праці. У всіх без винятку країнах ЄС рівень мінімальної зарплати значно вищий, ніж в Україні.

Журналісти порівняли розмір мінімальної зарплатні в Україні з країнами ЄС та розповіли, чи будуть підвищувати мінімальну зарплату в Україні.

Мінімальна заробітна плата — це найменший рівень оплати праці, який роботодавці зобов’язані виплачувати своїм працівникам відповідно до закону. Цей показник визначає мінімальну ціну, за якою працівники можуть надавати свої послуги.

Яка мінімальна зарплата в Україні та чи підвищать її у 2025 році

Згідно із Законом «Про Державний бюджет України на 2025 рік», з 1 січня 2025 року мінімальна заробітна плата залишиться на рівні, встановленому у квітні 2024 року: 8 000 гривень, а погодинна ставка становитиме 48 гривень. У бюджетній декларації також зазначено, що розмір мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму (що впливає на мінімальну пенсію) заморозять до 2027 року.

у 2025 році Україна не може дозволити собі збільшення соціальних стандартів. Через обмежені фінансові можливості проєкт державного бюджету не передбачає підвищення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати. Міністр фінансів України Сергій Марченко зазначив , щоЧерез обмежені фінансові можливості проєкт державного бюджету не передбачає підвищення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати.

«На даному етапі й це було домовлено з нашими партнерами, що в нас немає змоги підвищувати соціальні стандарти. У цьому році (2024 рік — ред.) ми підвищили мінімальну заробітну плату на 19% до 8 тисяч гривень. Ми вважаємо за можливе наступний рік зберегти цей розмір на весь рік», — додав Марченко.

При цьому варто враховувати, що підвищення податків, включаючи ПДФО (18%) та військовий збір (5%), призведе до зниження суми, яка сплачується «на руки». Наприклад, якщо 2024 року після вирахування податків працівник отримував 6 440 гривень, то у 2025 році ця сума зменшиться до 6 160 гривень.

Порівняння мінімальних зарплат в Україні та країнах ЄС

Для порівняння журналісти використовували дані Євростату та з відкритих джерел, щодо актуальних мінімальних зарплат у 2025 році у країнах Євросоюзу. Для зручності обчислення перевели розмір мінімальної зарплати в Україні у євро. Наразі вона становить 181,65 євро.

Також слід зазначити, що в Австрії, Данії, Фінляндії, Італії, Швеції та на Кіпрі відсутній встановлений законом рівень мінімальної заробітної плати.

Таким чином виходить, що у всіх країнах Європейського союзу без винятку розмір мінімальної заробітної плати значно вищий ніж в Україні. Найменший розрив у «мінімалці» у України з Болгарією.

Але навіть в Болгарії, де розмір мінімальної зарплатні найнижчий серед країн ЄС, він на 2,5 раза вищий ніж в Україні. А ось громадянин Люксембурга, де «мінімалка» найвища в ЄС, за місяць отримує більше ніж 14 українських мінімальних зарплат. У Польщі, де нещодавно підняли рівень мінімальної зарплати , цей показник тепер в 6 разів вищий, ніж в Україні.

Мінімальна заробітна плата в країнах ЄС

У країнах Європейського Союзу є дві основні форми мінімальної заробітної плати.

Перша форма — це закріплений на законодавчому рівні розмір мінімальної заробітної плати. Він встановлюється законами чи офіційними нормативними актами. Більшість країн ЄС дотримуються цієї системи.

Друга — визначається колективними договорами та запроваджена у шести країнах: Австрії, Кіпрі, Данії, Фінляндії, Італії та Швеції. Тут мінімальна заробітна плата встановлюється у рамках колективних угод між профспілками та роботодавцями. У деяких випадках ці договори включають положення про мінімальну оплату праці.

У 2022 році Європейський парламент затвердив нові правила щодо мінімальної заробітної плати для всіх працівників ЄС. Ухвалений закон, узгоджений з Радою Європи та спрямований на покращення умов праці, підвищення рівня життя працівників та стимулювання економічного та соціального прогресу. Новий норматив встановлює мінімальні стандарти оцінки адекватності мінімальної заробітної плати, передбаченої національними законами та/або колективними договорами.

Що включає нове законодавство ЄС щодо мінімальної заробітної плати:

розрахунок вартості національного споживчого кошика з урахуванням реальних цін, включаючи витрати на культурні, освітні та громадські заходи;

порівняння мінімальної заробітної плати з міжнародними орієнтирами, такими як 60% середньої валової заробітної плати або 50% від медіанної валової заробітної плати;

порівняння чистої мінімальної заробітної плати з рівнем бідності;

аналіз купівельної спроможності мінімальної заробітної плати.

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