В Україні зросла максимальна допомога з безробіття — Finance.ua

В Україні зросла максимальна допомога з безробіття
З 1 січня 2025 року в Україні встановили максимальну допомогу з безробіття в розмірі 8 тис. грн та збільшили компенсацію роботодавцям за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю.
Про це повідомляє Державна служба зайнятості.
Основні зміни
Максимальна допомога по безробіттю — 8 000 грн.
Компенсація роботодавцям за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю:
- для осіб І групи — до 120 000 грн (15 МЗ);
- для осіб ІІ групи — до 80 000 грн (10 МЗ).
Результати 2024 року
У Службі зайнятості повідомили, що за підсумками 2024 року завдяки програмі компенсацій було працевлаштовано 2 тис. людей з інвалідністю І та ІІ групи. Сума компенсацій роботодавцям склала 130 млн грн.
Зазначається, що це важливо, оскільки для безробітних підтримка у вигляді допомоги по безробіттю дозволяє адаптуватись до нових умов, пройти навчання чи перекваліфікацію, підвищивши шанси знайти роботу, а для роботодавців такі компенсації стимулюють створення нових робочих місць та їх облаштування для людей з інвалідністю, ветеранів і ветеранок.
Довідка Finance.ua:
- мінімальна зарплата в Україні 8000 гривень. Мінімальний прожитковий мінімум на одну працездатну особу на місяць становить 3028 грн. Для дітей віком до 6 років він становить 2563 грн, для дітей віком від 6 до 18 років — 3196 грн, для осіб, які втратили працездатність, — 2361 грн;
- українці, які шукають роботу, зможуть стати до електронної черги, знайти потрібну вакансію чи отримати ваучер на навчання від Державної служби зайнятості в своєму смартфоні.
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