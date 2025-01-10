В Україні зросла максимальна допомога з безробіття — Finance.ua

В Україні зросла максимальна допомога з безробіття Сьогодні 11:02 — Особисті фінанси

В Україні зросла максимальна допомога з безробіття, freepik

З 1 січня 2025 року в Україні встановили максимальну допомогу з безробіття в розмірі 8 тис. грн та збільшили компенсацію роботодавцям за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю.

Про це повідомляє Державна служба зайнятості.

Основні зміни

Максимальна допомога по безробіттю — 8 000 грн.

Компенсація роботодавцям за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю:

для осіб І групи — до 120 000 грн (15 МЗ);

для осіб ІІ групи — до 80 000 грн (10 МЗ).

Результати 2024 року

У Службі зайнятості повідомили, що за підсумками 2024 року завдяки програмі компенсацій було працевлаштовано 2 тис. людей з інвалідністю І та ІІ групи. Сума компенсацій роботодавцям склала 130 млн грн.

Зазначається, що це важливо, оскільки для безробітних підтримка у вигляді допомоги по безробіттю дозволяє адаптуватись до нових умов, пройти навчання чи перекваліфікацію, підвищивши шанси знайти роботу, а для роботодавців такі компенсації стимулюють створення нових робочих місць та їх облаштування для людей з інвалідністю, ветеранів і ветеранок.

Довідка Finance.ua:

мінімальна зарплата в Україні 8000 гривень. Мінімальний прожитковий мінімум на одну працездатну особу на місяць становить 3028 грн. Для дітей віком до 6 років він становить 2563 грн, для дітей віком від 6 до 18 років — 3196 грн, для осіб, які втратили працездатність, — 2361 грн;

українці, які шукають роботу, зможуть стати до електронної черги, знайти потрібну вакансію чи отримати ваучер на навчання від Державної служби зайнятості в своєму смартфоні.

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