Держслужба зайнятості запустила застосунок для пошуку роботи — Finance.ua

Держслужба зайнятості запустила застосунок для пошуку роботи Сьогодні 14:00 — Особисті фінанси

Держслужба зайнятості запустила застосунок для пошуку роботи

Українці, які шукають роботу, зможуть стати до електронної черги, знайти потрібну вакансію чи отримати ваучер на навчання від Державної служби зайнятості в своєму смартфоні.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

«Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН) в Україні за фінансової підтримки урядів Польщі та Німеччини на запит від Міністерства економіки України та Державної служби зайнятості розробила мобільний застосунок для пошукачів роботи. Застосунок доступний в App Store та Google Play », — сказано в повідомленні.

Зазначається, що з 2023 році Державна служба зайнятості надала послуги 665 тисячам українців, а цього року вже 548 тисяч людей скористалися сервісами служби.

Із запуском мобільного застосунку очікується, що навантаження на фізичні центри зайнятості зменшиться, а кількість користувачів зростатиме завдяки зручному функціоналу застосунку, кажуть у міністерстві.

«Ми сподіваємося, що цей застосунок допоможе якомога більшій кількості людей знайти роботу, покращити свої знання та навички чи опанувати новий фах. Нині структурне безробіття — одна із ключових проблем бізнесу. Тому разом із упровадженням програм навчання та перенавчання, компенсацій за працевлаштування та інших ми також цифровізуємо процеси. Для нас важливо, щоби послугами Державної служби зайнятості можна було скористатися онлайн у кілька кліків — швидко і зручно», — прокоментувала міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Застосунок орієнтований на потреби пошукачів роботи

Після авторизації з використанням кваліфікованого електронного підпису (КЕП), Bank ID, Дія. Підпис або в гостьовому режимі користувач потрапляє на єдиний портал вакансій, де може переглядати доступні вакансії.

У застосунку також передбачена можливість подати заявку на ваучер для спеціалізованого навчання або пройти онлайн-курс від Державної служби зайнятості.

Читайте також Безробітні українці можуть приєднатися до громадських робіт: скільки можна заробити

Крім цього, мобільний застосунок дає змогу спілкуватися з кар’єрними радниками, запланувати зустріч із потенційним роботодавцем, отримати необхідну довідку чи записатися до електронної черги.

Скористатися застосунком зможуть також українці за кордоном.

Зараз функції застосунку повністю орієнтовані на потреби пошукачів роботи. Наступним етапом реалізації цієї ініціативи стане розробка відповідного функціоналу для роботодавців.

Довідка Finance.ua:

голова правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття Наталія Землянська раніше повідомляла, що станом на 1 листопада допомогу по безробіттю отримують 41,9 тисячі українців, переважній більшості з яких щомісяця нараховуються 3600 грн;

рівень безробіття в єврозоні з урахуванням сезонних змін становив 6,3% у вересні 2024 року, знизившись з 6,6% у вересні 2023 року. За даними Євростату, рівень безробіття в ЄС становив 5,9% у вересні 2024 року проти 6,1% у вересні 2023 року.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.