У Фонді соцстраху назвали кількість офіційно безробітних українців: яку допомогу отримують — Finance.ua

У Фонді соцстраху назвали кількість офіційно безробітних українців: яку допомогу отримують Сьогодні 15:03 — Особисті фінанси

У Фонді соцстраху назвали кількість офіційно безробітних українців: яку допомогу отримують

Станом на 1 листопада допомогу по безробіттю отримують 41,9 тисячі українців, переважній більшості з яких щомісяця нараховуються 3600 грн.

Про це повідомила голова правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття Наталія Землянська в коментарі Укрінформу.

«З 1 жовтня у нас на 44% збільшено мінімальну виплату по безробіттю для окремих категорій громадян. Це 3600 грн. Станом на 1 листопада її отримують 28,6 тисячі українців, або 68% із загальної кількості у 41,9 тисячі, яким нараховується допомога по безробіттю», — зазначила Землянська.

Відповідне рішення було ухвалене під час засідання правління Фонду на випадок безробіття. Воно стосується людей, які не встигли заробити 7 місяців страхового стажу протягом року до набуття статусу безробітного, людей, які мають перерваний стаж понад сім місяців, переселенців, які втратили документи, що підтверджують страховий стаж.

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«Обговорювалися два варіанти збільшення — до 3 028 грн, які розраховувалися на базі прожиткового мінімуму, та 3 600 грн. Ця сума — це 45% від мінімальної заробітної плати, яка наразі становить 8000 грн. І це є рекомендованим Міжнародною організацією праці рівнем допомоги по безробіттю. Під час дебатів з роботодавцями та стороною застрахованих осіб, тобто профспілками, які завжди стають на бік збільшення соціальних стандартів, був ухвалений саме другий варіант», — роз’яснила очільниця Фонду.

Крім того, станом на 1 листопада 1,8 тисячі (4%) українців отримують лише по 1500 грн допомоги по безробіттю. Ще для 11,5 тисячі (28%) розмір виплат розраховується з урахуванням заробітної плати до набуття статусу безробітного.

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За словами Землянської, триває робота над законопроєктом, який має повернути довоєнні стандарти надання зазначеної допомоги. Тривають дискусії, зокрема, щодо повернення періодів виплат по безробіттю та зняття обмежень щодо максимального їхнього розміру.

Землянська нагадала, що з квітня 2022 року на період воєнного стану тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 90 календарних днів. Максимальний розмір виплат обмежений розміром мінімальної заробітної плати.

«Мені здається, настав час повертати Фонду страхову функцію в частині виплати допомоги по безробіттю. Хоча є різні погляди на це», — додала голова правління.

Нагадаємо, що заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна раніше заявила , що дефіцит кадрів спостерігається у всіх сферах і це, згідно з опитуваннями, є головною проблемою бізнесу зараз. Міністерство економіки проводило окреме дослідження, і встановило, що не вистачає 4,5 мільйона додаткових працівників на ринку праці. Крім того, в Україні приблизно 8 млн економічно неактивного населення.

Укрінформ За матеріалами:

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