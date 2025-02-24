День фінансів: 16-й пакет санкцій проти рф, фінансова допомога партнерів, рекордні донати — Finance.ua

День фінансів: 16-й пакет санкцій проти рф, фінансова допомога партнерів, рекордні донати Сьогодні 17:45

У понеділок, 24 лютого, у день третьої річниці початку повномасштабної війни, багато країн заявили про непохитну підтримку України. Зокрема, були виділені нові пакети військової допомоги та запроваджені нові пакети санкцій.

16-й пакет санкцій проти росії. Європейський Союз Європейський Союз ухвалив 16-й пакет санкцій проти рф. Нові обмеження спрямовані на так званий «тіньовий флот» росії, операторів небезпечних нафтових танкерів, банки, що допомагають обходити санкції, та пропагандистські медіа.

Британія ввела найбільший пакет санкцій проти рф. Велика Британія Велика Британія оголосила про ведення найбільшого пакета санкцій проти рф від початку повномасштабної війни, а також про виділення для України великого пакета військової підтримки. Так, Британія надасть 4,5 млрд фунтів (близько 5,55 млрд доларів США. — Ред.) військової допомоги — більше, ніж будь-коли раніше.

Голова уряду Іспанії Педро Санчес оголосив про пакет військової допомоги Україні на 1 млрд євро у 2025 році.

Норвегія виділить 3,5 млрд євро військової допомоги Україні у 2025 році, 1 млрд євро — на гуманітарну підтримку, 300 млн євро — на енергетику, ще 300 млн євро — на розвиток промисловості.

Канада передасть Україні $5 мільярдів з доходів від заморожених активів рф. Також прем’єр Канади оголосив, що Київ отримає додаткові 25 бойових машин піхоти LAV III та інші види озброєння.

Уряд Австралії також оголосив про введення найбільшого пакету санкцій проти рф.

Підтримка від ЄС. Від початку повномасштабної вторгнення росії в Україну Європейський Союз разом з країнами-членами ЄС Від початку повномасштабної вторгнення росії в Україну Європейський Союз разом з країнами-членами ЄС надали Україні понад 134 млрд євро економічної, гуманітарної та військової підтримки. Торік ЄС підтримав рішення щодо започаткування інструменту Ukraine Facility обсягом 50 млрд євро, з яких уже залучено уже 16 млрд.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що в березні Україна отримає від ЄС новий платіж в обсязі 3,5 млрд євро.

Понад 800 тис. нових ФОПів та юросіб. За За даними YouControl. Market, за три роки великої війни українці зареєстрували 873 825 нових ФОПів та юридичних осіб. Із них 104 тис. — юридичних осіб та 769 тис. — ФОПів. Водночас 599 472 суб’єкти господарювання припинили діяльність.

Як свідчать дані опитування ЄБА, втрати бізнесу від війни залишаються суттєвими. Станом на початок 2025 року для 25% компаній вони складають до $1 млн. 24% компаній повідомили про втрати в діапазоні $1−10 млн, і 16% - про втрати більше $10 млн.

Збори найбільших фондів України. За За даними Опендатабот, у 2024 році три найбільші благодійні фонди України зібрали понад 24 млрд грн. Це на 28% більше, ніж у 2023 році. За перші місяці 2025 фондам задонатили майже стільки ж, як за весь 2023 рік: 15,7 млрд грн проти 18,7 млрд грн.

Дата вступу України до ЄС. Вступ України до Європейського Союзу необхідно прискорити. Україна повинна стати повноправним членом через п’ять років, Вступ України до Європейського Союзу необхідно прискорити. Україна повинна стати повноправним членом через п’ять років, вважає президент Литви Ґітанас Науседа. За його словами, відкриття першого кластеру переговорів можна зробити вже протягом кількох тижнів.

Системні ризики для банків у 2025 році. Під час війни українські банки стикнулися з багатьма новими викликами: дефіцитом кадрів, інфляцією витрат, збереженням капіталу тощо. Про це Під час війни українські банки стикнулися з багатьма новими викликами: дефіцитом кадрів, інфляцією витрат, збереженням капіталу тощо. Про це під час FinYear 2025 розповіли представники банків. Маленьким банкам зараз нелегко, тому що потрібно конкурувати з великими фінустановами.

Також українські банкіри відреагували на старт роботи Revolut в Україні.

НБУ працює над «Білою книгою». Національний банк України Національний банк України працює над «Білою книгою» та рекомендаціями з імплементації фінансовими установами ESG (Environmental, Social, and Governance) політик. Як розповіла перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова, регулятор пообіцяв банкам вже в цьому році випустити ґрунтовні методологічні рекомендації щодо імплементації цих стандартів в усіх банківських політиках при оцінці ризиків.

Відмітимо, що останніми роками в Україні доволі активно обговорюється ідея створення банку на базі Укрпошти. Це питання особливо актуальне через необхідність забезпечення фінансової доступності для населення віддалених регіонів. У новій статті розповімо про те, що відомо наразі щодо цієї можливої угоди:

Кадровий голод. У Державному центрі зайнятості У Державному центрі зайнятості назвали сфери економіки, де у 2024 році відчувався найбільший дефіцит працівників. Найбільший дефіцит кадрів в Україні був у сфері освіти, там потребували близько 25 тисяч людей. На другому місці — переробна промисловість — 9 тисяч вакансій. На третьому — сфера розміщення і харчування із трьома тисячами осіб.

Варіанти угоди про «рідкісноземи». Президент України Володимир Зеленський Президент України Володимир Зеленський розповів , що США пропонували Україні декілька варіантів угоди щодо рідкісноземельних металів. Проте в угоді не були вказані гарантії безпеки для України.

Також Зеленський розповів, що йому не надходили натяки на можливість відключення в Україні терміналів супутникової інтернет-системи Starlink Ілона Маска, інформація про що з’явилася у медіа, але повідомив, що Україна готується для можливості такого розвитку подій.

Бронювання працівників. Уряд Уряд планує продовжити термін отримання суб’єктами господарювання статусу критичності та бронювання військовозобов’язаних співробітників до 31 березня 2025 року.

Пам’ятна монета «Тримаймо стрій!». До третіх роковин від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну Національний банк До третіх роковин від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну Національний банк відкарбував нову пам’ятну монету «Тримаймо стрій!». Вона має номінал 5 гривень, виготовлена з нейзильберу. Тираж — до 50 000 штук у сувенірному пакованні.

Фото: НБУ

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