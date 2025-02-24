Норвегія виділить 3,5 млрд євро військової допомоги Україні у 2025 році і 1 млрд євро — гуманітарної — Finance.ua
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Норвегія виділить 3,5 млрд євро військової допомоги Україні у 2025 році і 1 млрд євро — гуманітарної

Казна та Політика
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Норвегія виділить 3,5 млрд євро військової допомоги Україні у 2025 році, 1 млрд євро — на гуманітарну підтримку, 300 млн євро — на енергетику, ще 300 млн євро — на розвиток промисловості.
Про це заявив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере.
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«Я хочу оголосити, що ми будемо виділяти 1 млрд євро на гуманітарну підтримку та підтримку цивільних», — сказав він в понеділок в Києві, виступаючи на пленарному засіданні «Підтримуй Україну».
«Ми хочемо надати військову допомогу. 3,5 млрд євро буде виділено в 2025 році», — заявив прем’єр-міністр Норвегії.
Він додав, що почув запит президента України щодо підтримки енергетики України.
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«Буде виділений пакет стосовно вашого запиту підтримки енергетики на 300 млн євро», — поінформував Гар Стере.
За словами Гар Стере, 4 млн євро буде виділено фінансових гарантій.
«Також ми відкрили прямий канал інвестицій у вашу промисловість. 300 млн євро буде виділено на вашу промисловість. Можливо, ми зможемо співпрацювати в багатьох сферах, особливо тих, які стосуються дронів. Це надзвичайно важливо», — наголосив він.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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