НБУ працює над «Білою книгою» для фінустанов з політик ESG — Finance.ua

НБУ працює над «Білою книгою» для фінустанов з політик ESG Сьогодні 14:30 — Казна та Політика

НБУ працює над «Білою книгою» для фінустанов з політик ESG

Національний банк України працює над «Білою книгою» та рекомендаціями з імплементації фінансовими установами ESG (Environmental, Social, and Governance) політик.

Про це під час FinYear 2025 розповіла перша заступниця Голови Національного банку України Катерина Рожкова.

«Один із напрямків, над яким ми будемо працювати у 2025 році, — імплементація політик ESG. Починаємо з банків, потім будемо говорити про небанківський фінансовий сектор, зокрема страхові компанії. Ми затвердили концепцію оновленої політики з розвитку сталого фінансування. Поки що працюємо над „Білою книгою“», — розповіла Рожкова.

За її словами, НБУ пообіцяв банкам вже в цьому році випустити ґрунтовні методологічні рекомендації щодо імплементації цих стандартів в усіх банківських політиках при оцінці ризиків.

«ESG стандарти — це не лише про викиди вуглецю і про зелений перехід. Це й стандарти соціальної відповідальності. Відповідальності перед персоналом, країною, державою, клієнтами, зокрема відповідальне ставлення до сплати податків та припинення схем, спрямованих на ухилення або незаконну оптимізацію тощо», — пояснила перша заступниця Голови НБУ.

За її словами, НБУ у 2025 році також працюватиме над:

подальшою імплементацією європейських директив;

оцінкою ризику третіх сторін для фінансового сектору (тут мова про оцінку ризику постачальників критичних сервісів. — Ред.);

впровадженням закону про факторинг;

системою страхування воєнних ризиків;

розвитком іпотечного кредитування;

проблемними активами;

фінансовою інклюзією.

«Прийняття законопроєкту про страхування воєнних ризиків і створення на його основі відповідної системи стане вагомим стимулом для подальшого розвитку кредитування через зниження ризиків, а також стимулюватиме бізнес і населення інвестувати в економіку, у власне житло. Все це — додаткові стимули для розвитку економіки. В контексті Стратегії з розвитку кредитування це один з пріоритетів», — прокоментувала Рожкова плани щодо системи страхування воєнних ризиків.

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Особливо важливим завданням для НБУ є стратегія розвитку іпотечного кредитування.

«Сьогодні іпотека існує завдяки державній програмі підтримки „єОселя“, що майже повністю замінила собою кредитування за допомогою ринкових механізмів. Для їх відновлення треба працювати над стратегією, що ми і будемо робити протягом 2025 року. Паралельно, сподіваємось, з’явиться система страхування воєнних ризиків, де страхування іпотеки буде обов’язковим. Це стане підґрунтям для розвитку іпотеки на ринкових засадах, починаючи, напевно, з 2026 року», — додала вона.

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