Банкіри розповіли, які системні ризики бачать на 2025 рік — Finance.ua

Банкіри розповіли, які системні ризики бачать на 2025 рік Сьогодні 16:33 — Фондовий ринок

Банкіри розповіли, які системні ризики бачать на 2025 рік

Під час війни українські банки стикнулися з багатьма новими викликами: дефіцитом кадрів, інфляцією витрат, збереженням капіталу тощо.

Заступник голови правління Ощадбанку Антон Тютюн під час FinYear 2025 розповів про деякі системні ризики роботи банків у 2025 році.

«Ми бачимо певні системні ризики. Перший — це кадровий ризик, ми маємо складну демографічну ситуацію, багато людей знаходиться за кордоном, молодь їде. Це впливає і на кількість, і на якість клієнтської бази, яка генерує дохід для банків. Це також впливає на робочі місця. У нас великий кадровий дефіцит, і ми щороку підвищуємо зарплати. На прифронтових територіях дуже складно знайти персонал, але працювати там треба», — розповів Тютюн.

З іншого боку, за його словами, витрати ростуть, банк купує термінали у Франції, банкомати в Німеччині, багато валютної складової — євро або долар. Інфляція в країні призводить до зростання послуг аутсорсерів, та взагалі всіх послуг на ринку. Тому витрати ростуть, а доходам рости немає звідки.

Зі свого боку заступник голови правління ПУМБ з питань корпоративного бізнесу Сергій Магдич заявив, що змушують банки зростати такі чинники, як: інфляція витрат, утримання персоналу, боротьба за якісні кадри, необхідність зберегти капітал.

«Тому що прибуток, який ми заробляємо, частково перерозподіляється в капітал. Капітал у всіх банків гривневий. Є вплив курсу і є можливості для зростання. Економіка зараз не зростає, але є можливості для зростання банків внаслідок їх стратегії. Якщо подивитися ретроспективно, то переважна частина банків першої десятки дуже активно зростає. Якщо у 2022 та 2023 роках в кредитних портфелях зростали державні та українські банки, то у 2024 році зростають усі, і конкуренція загострюється на фоні того, що економіка, на жаль, не росте. Кредитні портфелі та ринок в гривні в корпоративному бізнесі минулого року зріс на понад 19−20%. Можливості для зростання є, і є велика кількість програм підтримки, які допомагають банкам задовольняти потреби клієнтів, як на фінансування оборотного капіталу, так і на розвиток фінансування бізнес-проєктів», — пояснив Магдич.

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Він додав, що ПУМБ витрачає багато коштів поліпшення клієнтських додатків.

«Банк розвиває цифрову платформу, яку ми впроваджуємо як для корпоративних клієнтів, так і для фізичних осіб. Дуже багато уваги приділяємо диджиталізації усіх транзакційних продуктів і покращенню клієнтського досвіду в цифровому форматі», — зазначив Магдич.

Директор департаменту корпоративних ризиків Райффайзен Банку Олександр Міцура розповів, що під час війни банк активно почав розвивати корпоративне кредитування і кредитування фізичних осіб.

«У нас дуже широка лінія продуктів у корпоративному напрямку. Цього року плануємо активно розвивати такі продукти, як факторинг, включаючи експортний факторинг, гарантії. Ми дуже суттєво вкладаємо кошти в наші стратегічні, пріоритетні проєкти, спрямовані на покращення цифрового досвіду клієнтів», — пояснив банкір і акцентував, що фінустанова також кредитує критичні галузі економіки: агро, харчі, фармацевтика, паливо.

«Так само ми кредитуємо і підтримуємо логістику, фінансуємо будівництво логістичних центрів. Плюс, цього року, я думаю, враховуючи те, що на рівні держави озвучені серйозні плани розвитку переробної галузі, інвестицій у ці напрямки, ми також бачимо можливість кредитувати, надавати інвестиційні кредити клієнтам саме на створення доданої вартості, тому що це пріоритетно: це є експортний потенціал, а також незалежність і зростання нашої економіки в цілому», — підсумував банкір.

Голова правління UnexBank Іван Світек наголосив, що маленьким банкам зараз нелегко, тому що потрібно конкурувати з великими мастодонтами.

«Щоб вижити, нам потрібно бути більш адаптивними, технологічними, більш гнучкими. І ми в нашій стратегії більше орієнтуємося на нижчі продукти, не намагаємося робити все, а конкуруємо через створення нових партнерств. Наприклад, ми запустили в партнерстві з Червоним Хрестом карту, де кешбек і донати повертаються на підтримку їхніх проєктів. Також розвиваємо стратегію партнерства з такими компаніями, як Auto.ria», — розповів Світек.

На його думку, зараз в Україні надмірне регулювання, а треба, щоб було навпаки.

«Мені здається, що йде регулювання на регулюванні. Треба змінити цей шлях. Країна, яка не конкурує, має створювати більш вільну економіку. Україна запозичує багато ідей з Європи, але іноді треба поставити собі питання: „Чи варто це робити?“, „Чи треба те, що приймається в Європі, приймати в такому ж вигляді в Україні?“», — зауважив банкір.

Голова правління АТ «Асвіо Банк» Євген Шуліка додав, маленькі банки з 2022 року живуть у новому світі.

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«Раніше банки мали невеликий кредитний портфель, зараз його потрібно змінювати і тому невеликим банкам потрібно виходити на ринок кредитування. Для того, щоб це робити, нам потрібно конкурувати з великими банками, які вибудовували свою інфраструктуру ще початку 2000-х років. Онлайн-канали, офлайн-канали, операційні процеси, оцінка ризиків тощо. Маленькі банки робили це на папері, або в Excel. Щоб конкурувати, нам потрібно робити це швидко, а це теж вкладення в ІТ. Для нас і для великих банків вкладення майже однакові, різниця лише в кількості персоналу. Тому заробіток, який ми отримуємо від кредитування, для нас дуже важливий. Активна база у нас конкурентна, ми видаємо кредити майже за тими ж умовами, що й великі банки. Тому нам потрібно кредитувати у два-три рази більше», — розповів Шуліка.

Щоб створювати робочі місця, Асвіо Банк вкладається в ІТ-трансформацію.

«Ми маємо надавати такий самий сервіс, як і великі банки: онлайн-ідентифікація, онлайн-відкриття рахунків — всі процеси. Але ми розуміємо, що є клієнти, які потребують обслуговування, тому також відкриваємо і фізичні відділення», — підсумував Шуліка.

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