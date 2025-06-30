«Хочете щастя — купуйте біткоїн»: експертка про інвестиційний портфель у крипті Сьогодні 21:00 — Фондовий ринок

організаторами якого є фінансові портали «Мінфін» та «Біржовий Університет». У Києві втретє поспіль відбулося нагородження престижної премії Fin Blogger Award організаторами якого є фінансові портали «Мінфін» та «Біржовий Університет».

Окрім традиційного вручення нагород переможцям за чималою кількістю номінацій, була ще й досить цікава панельна дискусія, в якій експерти з інвестування обговорили теми шахрайства, інвестиційного портфеля у світі криптовалют.

Спікери зліва направо: Олена Савчук (модератор), Тетяна Боримська, Марина Король, Олена Набатова, Дмитро Боярчук та Надія Полякова

Якщо брати до уваги тему шахрайства, то фінансова та інвестиційна експертка, блогерка Марина Король зазначила, що вона відчуває величезну відповідальність, адже останнім часом з’являється багато фейкових сторінок, які пропонують різні послуги. Вона наголосила на тому, що багато людей «ведуться на шахраїв», вкладають свої гроші та втрачають їх. Тому, треба перевіряти інформацію.

Король додала, що завжди намагається ділитися фейковими сторінками, які користувачі повинні обходити стороною.

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Дуже жвавою вийшла дискусія на тему про ризики в інвестуванні. Так, інвесторка, педагогиня, засновниця школи «InvestSchool by T.B.» та дитячого центру «CashFlow kids», спікер TV «Київ24», «Ми-Україна» Тетяна Боримська зазначила, що по людині чітко видно, наскільки вона готова ризикувати. І тому, за словами експертки, кожну людину варто ретельно проінформувати щодо ризиків та де саме вони існують.

Особливо, якщо йдеться про ведення фінансового блогу.

А от публічний інвестор, засновниця онлайн школи фінансової грамотності та інвестицій «Я МОЖУ» Олена Набатова у своїй практиці дотримується трьох пунктів щодо ризиків в інвестуванні та інвестування загалом.

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«Перше — ризик інвестування 100%. Коли ви це розумієте, то ви не будете інвестувати останні кошти, бо будете розуміти, що варто вкладати ті гроші, втрата яких для вас не буде критичною. Другий пункт: інвестиції не бувають такими, що ви купили за найвигіднішою ціною, а потім продали за найвигіднішою ціною. Треба дисципліна. Якщо ви купляєте завжди, але потрошку, то ймовірність того, що у вас буде кращий результат — 100%. Так само і з продажем. Третій пункт: треба відключати голову, бо мозок заважає. Інвестиція — 80% контролю емоцій. І це актуально, як під час купівлі, так і під час продажу» — зазначила Набатова.

Продовжуючи тему про ризики в інвестуванні, то фінансова радниця Надія Полякова звернула особливу увагу на те, що буває чимало випадків, коли користувачі перекладають провину за свої провальну фінансову дію на блогера.

«Потрібно доносити ризики до свого клієнта і намагатися пояснити так, щоб він також це зрозумів. Багато буває випадків, коли людина в коментарях каже, що їй все зрозуміло, а потім, якщо щось сталося, каже: а чого ж ти не попередив? І тут важливо дійсно розуміти, що не вся відповідальність на фінансовому раднику. Людина повинна брати відповідальність за власні дії. І інвестувати треба в те, що людина розуміє», — наголосила фінансова радниця.

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Її в цьому підтримав підприємець, інвестор, керуючий активами з 18-річним досвідом, експерт WEB3 технологій Михайло Пацан.

«Мої підписники не перекладають на мене відповідальність. Кожен з нас приймає той ризик, який є. Просто не готуйте себе ментально до того, що ви там щось інвестуєте і одразу отримаєте +100%. Перекладати на когось відповідальність — прояв слабкості. Ухвалюйте рішення самостійно», — зазначив він.

Не могли експерти під час панельної дискусії не торкнутися теми інвестиційного портфеля в наші дні. Олена Набатова навела власний практичний приклад зі світу криптовалют. Мова про чотири портфелі: «надійний, збалансований, ризиковий і відбитий на голову».

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«Надійний: хочете щастя — купуйте біткоїн . На 100 доларів кожного тижня. Збалансований портфель — біткоїн і ефір (по 25%) і інші 50% — альткоїни, але які перебувають у топ-10 за ринковою капіталізацією.

Ризиковий портфель: криптовалюта , яка коштує менше одного долара. Кожного тижня свідомо купую криптовалюту, яка має гарну технологію і яка коштує менше одного долара.

Відбитий на голову портфель: це коли в портфелі гальма і стопів немає. Ні за ризиком, ні за дохідністю. Там усі криптовалюти, вартість яких менше одного долара. Там немає надійних криптовалют — як пощастить. Ціль цього портфелю: піймати якусь крипту, яка здатна вистрілити від 50 центів до 200 доларів. І не треба, щоб 20 вистрілили, однієї буде цілком достатньо. Це свідомий ризик. Але, якщо у вас є надійний, збалансований та ризиковий портфелі, то відбитий на голову у вас повинен бути хоча б на 50 доларів", — підсумувала Набатова.

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