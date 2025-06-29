Fin Blogger Award: названо найкращого ментора з портфельного інвестування — Finance.ua
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Fin Blogger Award: названо найкращого ментора з портфельного інвестування

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Fin Blogger Award: названо найкращого ментора з портфельного інвестування
Fin Blogger Award: названо найкращого ментора з портфельного інвестування
26 червня в столичному Unit. City відбулося вручення престижної премії Fin Blogger Award, яка вже третій рік збирає під одним дахом фінансових блогерів.
Окрім номінацій, які традиційно входять в перелік, були й позаконкурсні. Зазначимо, що в цих номінаціях не відбувається публічного голосування — рішення ухвалюється на основі професійної оцінки внеску, досягнень або особливих заслуг у сфері.
Однією з таких позаконкурсних номінацій була «Ментор з портфельного інвестування». Перемогу в ній давали за майстерність у формуванні інвестиційних портфелів: системний підхід, глибокий аналіз та натхнення для інших інвесторів на шляху до фінансового успіху.
Тут переможцем став підприємець, інвестор, керівник активами з 18-річним досвідом та експерт з міжнародних фінансових ринків та WEB3 технологій — Михайло Пацан.
У нього, до речі, є власний YouTube-канал, у якому він розповідає про особисті фінанси, керування капіталом, нові інструменти інвестування, пасивний дохід і власний бізнес.
Андрій Сурков
Андрій Сурков
Випусковий редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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