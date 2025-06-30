На Fin Blogger Award назвали інвестора року, який надихає — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

На Fin Blogger Award назвали інвестора року, який надихає

Особисті фінанси
31
На Fin Blogger Award назвали інвестора року, який надихає
На Fin Blogger Award назвали інвестора року, який надихає
26 червня в Києві в рамках престижної премії Fin Blogger Award було названо переможця номінації «Інвестор року, що надихає».
Варто зазначити, що ця номінація є позаконкурсною. Це означає, що за неї не відбувається публічного голосування — рішення ухвалюється на основі професійної оцінки внеску, досягнень або особливих заслуг у сфері.
Переможця в рамках номінації «Інвестор року, що надихає» визначали за реальну трансформацію життя завдяки інвестиціям — і сміливість поділитися нею з іншими.
Читайте також
Отже, здобула перемогу, а разом із нею і пам’ятну статуетку, підприємиця, інвесторка, експертка у сфері фінансів, яка 8 років успішно поєднує подорожі та бізнес — Дарина Совенко.
Вона має свій блог на 142 тис. підписників, у якому розповідає, яку валюту краще обрати, куди можна вкласти гроші та, наприклад, чи залишаться Дубаї багатими.
Додамо, що Совенко, яка вже навчила понад 3200 учнів фінансам та інвестиціям, 2024 року перемогла одразу у двох номінаціях: «Найкращий лектор з інвестиційної тематики» та «Найкращий фінансовий блог для жінок про інвестиції».
Андрій Сурков
Андрій Сурков
Випусковий редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems