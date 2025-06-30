На Fin Blogger Award назвали інвестора року, який надихає — Finance.ua

На Fin Blogger Award назвали інвестора року, який надихає Сьогодні 13:40 — Особисті фінанси

На Fin Blogger Award назвали інвестора року, який надихає

Інвестор року, що надихає». 26 червня в Києві в рамках престижної премії Fin Blogger Award було названо переможця номінації «».

Варто зазначити, що ця номінація є позаконкурсною. Це означає, що за неї не відбувається публічного голосування — рішення ухвалюється на основі професійної оцінки внеску, досягнень або особливих заслуг у сфері.

Переможця в рамках номінації «Інвестор року, що надихає» визначали за реальну трансформацію життя завдяки інвестиціям — і сміливість поділитися нею з іншими.

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Отже, здобула перемогу, а разом із нею і пам’ятну статуетку, підприємиця, інвесторка, експертка у сфері фінансів, яка 8 років успішно поєднує подорожі та бізнес — Дарина Совенко.

Вона має свій блог на 142 тис. підписників, у якому розповідає, яку валюту краще обрати, куди можна вкласти гроші та, наприклад, чи залишаться Дубаї багатими.

Додамо, що Совенко, яка вже навчила понад 3200 учнів фінансам та інвестиціям, 2024 року перемогла одразу у двох номінаціях: «Найкращий лектор з інвестиційної тематики» та «Найкращий фінансовий блог для жінок про інвестиції».

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