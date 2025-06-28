Визначили головного мультиінвестора України — Fin Blogger Award
У Києві в рамках престижної премії Fin Blogger Award, організаторами якої є фінансові портали «Мінфін» та «Біржовий університет», визначили переможця номінації «Головний мультиінвестор України».
Зазначимо, що ця номінація є позаконкурсною. У ній не відбувається публічного голосування — рішення ухвалюється на основі професійної оцінки внеску, досягнень або особливих заслуг у сфері.
Нагорода вручається за диверсифікований підхід, амбітні проєкти та вагомий внесок у розвиток інвестиційної культури в Україні. Переможцем у 2025 році став засновник УкрІнвестКлуб — Дмитро Карпіловський.
Наразі його YouTube-канал має понад 400 тис. підписників. У ньому Карпіловський у живому форматі розбирає різні види бізнесу та нерухомості для інвестування, щоб знайти привабливі пропозиції для реальних інвесторів, допомогти їм знайти та проаналізувати найкращі варіанти на ринку.
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