Визначили головного мультиінвестора України — Fin Blogger Award Сьогодні 17:13

Визначили головного мультиінвестора України — Fin Blogger Award

Головний мультиінвестор України». У Києві в рамках престижної премії Fin Blogger Award , організаторами якої є фінансові портали «Мінфін» та «Біржовий університет», визначили переможця номінації «».

Зазначимо, що ця номінація є позаконкурсною. У ній не відбувається публічного голосування — рішення ухвалюється на основі професійної оцінки внеску, досягнень або особливих заслуг у сфері.

Нагорода вручається за диверсифікований підхід, амбітні проєкти та вагомий внесок у розвиток інвестиційної культури в Україні. Переможцем у 2025 році став засновник УкрІнвестКлуб — Дмитро Карпіловський.

Наразі його YouTube-канал має понад 400 тис. підписників. У ньому Карпіловський у живому форматі розбирає різні види бізнесу та нерухомості для інвестування, щоб знайти привабливі пропозиції для реальних інвесторів, допомогти їм знайти та проаналізувати найкращі варіанти на ринку.

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