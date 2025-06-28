Визначили головного мультиінвестора України — Fin Blogger Award — Finance.ua
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Визначили головного мультиінвестора України — Fin Blogger Award

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Визначили головного мультиінвестора України — Fin Blogger Award
Визначили головного мультиінвестора України — Fin Blogger Award
У Києві в рамках престижної премії Fin Blogger Award, організаторами якої є фінансові портали «Мінфін» та «Біржовий університет», визначили переможця номінації «Головний мультиінвестор України».
Зазначимо, що ця номінація є позаконкурсною. У ній не відбувається публічного голосування — рішення ухвалюється на основі професійної оцінки внеску, досягнень або особливих заслуг у сфері.
Нагорода вручається за диверсифікований підхід, амбітні проєкти та вагомий внесок у розвиток інвестиційної культури в Україні. Переможцем у 2025 році став засновник УкрІнвестКлуб — Дмитро Карпіловський.
Наразі його YouTube-канал має понад 400 тис. підписників. У ньому Карпіловський у живому форматі розбирає різні види бізнесу та нерухомості для інвестування, щоб знайти привабливі пропозиції для реальних інвесторів, допомогти їм знайти та проаналізувати найкращі варіанти на ринку.
Андрій Сурков
Андрій Сурков
Випусковий редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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