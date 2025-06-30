Медіапрорив року в ніші фінансів та інвестицій — Fin Blogger Award
26 червня в Києві було визначено переможця номінації «Медіапрорив року у ніші фінансів та інвестицій» в рамках Fin Blogger Award. Організаторами премії виступають фінансові портали «Мінфін» та «Біржовий університет».
Зазначимо, що номінація «Медіапрорив року у ніші фінансів та інвестицій» є позаконкурсною. Тобто, в ній не відбувається публічного голосування — рішення ухвалюється на основі професійної оцінки внеску, досягнень або особливих заслуг у сфері.
Переможця визначили за вибухове зростання проєкту чи експерта у 2024: нова аудиторія, новий рівень впливу. Тобто, ту людину, яка зуміла досягти чималого прогресу в світі фінансів та, як наслідок, збільшити аудиторію.
Переможцем «Медіапрорив року у ніші фінансів та інвестицій» стала Олена Черкаська, яка має свій блог в Instagram на майже 7 тис. підписників.
Вона консультує за фінансами сім’ї, бізнес та доступно розповідає про інвестиції. Також проводить фінансові челенджи.
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