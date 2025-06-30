Медіапрорив року в ніші фінансів та інвестицій — Fin Blogger Award Сьогодні 09:44 — Фондовий ринок

Медіапрорив року в ніші фінансів та інвестицій — Fin Blogger Award

Медіапрорив року у ніші фінансів та інвестицій» в рамках . Організаторами премії виступають фінансові портали «Мінфін» та «Біржовий університет». 26 червня в Києві було визначено переможця номінації «» в рамках Fin Blogger Award Організаторами премії виступають фінансові портали «Мінфін» та «Біржовий університет».

Зазначимо, що номінація «Медіапрорив року у ніші фінансів та інвестицій» є позаконкурсною. Тобто, в ній не відбувається публічного голосування — рішення ухвалюється на основі професійної оцінки внеску, досягнень або особливих заслуг у сфері.

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Переможця визначили за вибухове зростання проєкту чи експерта у 2024: нова аудиторія, новий рівень впливу. Тобто, ту людину, яка зуміла досягти чималого прогресу в світі фінансів та, як наслідок, збільшити аудиторію.

Олена Черкаська, яка має свій Переможцем «Медіапрорив року у ніші фінансів та інвестицій» сталаяка має свій блог в Instagram на майже 7 тис. підписників.

Вона консультує за фінансами сім’ї, бізнес та доступно розповідає про інвестиції. Також проводить фінансові челенджи.

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