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Медіапрорив року в ніші фінансів та інвестицій — Fin Blogger Award

Фондовий ринок
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Медіапрорив року в ніші фінансів та інвестицій — Fin Blogger Award
Медіапрорив року в ніші фінансів та інвестицій — Fin Blogger Award
26 червня в Києві було визначено переможця номінації «Медіапрорив року у ніші фінансів та інвестицій» в рамках Fin Blogger Award. Організаторами премії виступають фінансові портали «Мінфін» та «Біржовий університет».
Зазначимо, що номінація «Медіапрорив року у ніші фінансів та інвестицій» є позаконкурсною. Тобто, в ній не відбувається публічного голосування — рішення ухвалюється на основі професійної оцінки внеску, досягнень або особливих заслуг у сфері.
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Переможця визначили за вибухове зростання проєкту чи експерта у 2024: нова аудиторія, новий рівень впливу. Тобто, ту людину, яка зуміла досягти чималого прогресу в світі фінансів та, як наслідок, збільшити аудиторію.
Переможцем «Медіапрорив року у ніші фінансів та інвестицій» стала Олена Черкаська, яка має свій блог в Instagram на майже 7 тис. підписників.
Вона консультує за фінансами сім’ї, бізнес та доступно розповідає про інвестиції. Також проводить фінансові челенджи.
За матеріалами:
Finance.ua
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