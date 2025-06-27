Fin Blogger Award: визначили найкращий блог про фінанси для жінок — Finance.ua
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Fin Blogger Award: визначили найкращий блог про фінанси для жінок

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Fin Blogger Award: визначили найкращий блог про фінанси для жінок
Fin Blogger Award: визначили найкращий блог про фінанси для жінок
У Києві ось уже третій рік поспіль відбувається вручення престижної премії — Fin Blogger Award. Цьогоріч її організаторами стали фінансові портали «Мінфін» та «Біржовий університет».
Однією з номінацій, за підсумками якої визначали переможця, була «Найкращий блог про фінанси для жінок». На неї претендували одразу дев’ятеро інфлюенсерок, які найбільш професійно знайомлять користувачів зі світом заощадження та інвестицій.
Тріумфатором цієї номінації стала публічна інвесторка, засновниця онлайн-школи фінансової грамотності та інвестицій «Я МОЖУ» — Олена Набатова.
У своєму блозі, який наразі налічує понад 6 тис. підписників, Набатова проводить регулярно курси та доступно пояснює речі щодо інвестування. Також вона публічно показує свій портфель з інвестиціями.
Минулого року переможницею в номінації «Найкращий блог про фінанси для жінок» стала підприємиця, інвесторка, а також експертка у сфері фінансів — Дарина Совенко.
Андрій Сурков
Андрій Сурков
Випусковий редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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