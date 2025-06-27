Названо найкращий Telegram-канал про інвестиції — результати Fin Blogger Award
Починаючи від 2023 року, в Києві відбувається вручення престижної премії — Fin Blogger Award, організаторами якої є фінансові портали «Мінфін» та «Біржовий університет».
Ось уже третій рік поспіль користувачі та журі в рамках цієї премії визначають переможця в номінації «Найкращий Telegram-канал про інвестиції». Цьогоріч за перемогу змагалися одразу сім претендентів.
Переможцем цієї номінації було названо Telegram-канал "Про Бізнес", який наразі має понад 143 тис. підписників. Цей канал щодня інформує читачів про важливі новини у сфері маркетингу, інвестицій та загалом економічної складової у світі.
Зазначимо, що саме Telegram є чи не найпопулярнішим месенджером серед українців, які кожного дня в ньому читають новини, переглядають відео та дізнаються для себе щось корисне. Наразі ним користується понад 10 млн українців, а загальна кількість аудиторії в усьому світі сягає 1 млрд людей.
Додамо, за підсумками Fin Blogger Award 2024 переможцем номінації «Найкращий Telegram-канал про інвестиції» став економіст, автор книг з інвестування, засновник і керуючий партнер інвестиційної компанії HUG’S — Ерік Нейман.
2023 року тріумфатором цієї номінації став канал «Більше золота».
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