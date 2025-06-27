В Україні обрали найкращий YouTube-канал про інвестиції — Finance.ua
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В Україні обрали найкращий YouTube-канал про інвестиції

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В Україні обрали найкращий YouTube-канал про інвестиції
В Україні обрали найкращий YouTube-канал про інвестиції
26 червня в Києві відбулася третя церемонія вручення — Fin Blogger Award, організаторами якої є портал «Мінфін» та «Біржовий університет».
Престижну нагороду Fin Blogger Award вже третій рік поспіль присуджують тому каналу, який найкраще інформує своїх підписників про світ фінансів та що загалом відбувається з грошима в різних країнах.
Найкращим YouTube-каналом про інвестиції за підсумками голосування Fin Blogger Award 2025 став канал Ціна Держави. Наразі цей канал налічує 172 тис. підписників.
Канал розповідає про економіку, реформи, економічну свободу, податки, бюджет та підприємництво.
На каналі вже розміщено понад 600 відео.
Додамо, що торішнім переможцем цієї номінації став Дмитро Карпіловський та його канал «УкрІнвестКлуб». 2023 року цю нагороду забрав «Останній капіталіст».
Андрій Сурков
Андрій Сурков
Випусковий редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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