H&M готується до можливого підвищення цін через мита США — Finance.ua
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H&M готується до можливого підвищення цін через мита США

Особисті фінанси
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H&M готується до можливого підвищення цін через мита США
H&M готується до можливого підвищення цін через мита США
Шведський ритейлер одягу H&M очікує зростання продажів у червні після млявого початку року і розглядає підвищення цін через тиск мит.
Про це пише CNBC.
За попередніми оцінками компанії, у червні продажі зростуть на 3% у місцевих валютах. Ця новина позитивно вплинула на ринок: акції H&M зросли 3,85%.
У H&M зазначили, що покупці залишаються обережними в умовах економічної невизначеності та особливо чутливими до цін. Компанія стежить за можливими змінами у вартості товарів через торгівельні мита США. При цьому H&M не виключає підвищення цін, щоб компенсувати витрати, як це вже роблять інші компанії.
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«Ми уважно стежимо за ситуацією з тарифами і вивчаємо можливість коригування цін, щоб залишатись конкурентоспроможними», — прокоментував гендиректор H&M Даніель Ервер.
США залишаються другим за значенням ринком для H&M. Велика частина виробництва компанії зосереджена в Азії, зокрема, в Китаї та Бангладеш.
Останні квартали H&M демонструє слабкі продажі й намагається скоротити відставання від головного конкурента Zara (власність Inditex). Компанія також стикається з тиском з боку дешевших онлайн-гравців, таких як Shein і Temu.

Виручка компанії

За підсумками другого фінансового кварталу, виручка H&M становила 56,71 млрд шведських крон ($5,99 млрд), що трохи менше за прогнози аналітиків. У перерахунку на місцеві валюти зростання становило лише 1%. Операційний прибуток залишився на рівні очікувань 5,9 млрд крон, але знизився в річному вимірі.
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У компанії пояснюють результати зростанням закупівельних цін через дорожчий долар США і високі витрати на логістику. Водночас H&M прогнозує покращення умов у другій половині року.

Масове закриття магазинів у 2025 році

H&M також анонсувала масштабну оптимізацію роздрібної мережі. У 2025 році компанія закриє близько 200 магазинів. Натомість заплановано відкриття 80 нових точок переважно в країнах, що розвиваються.
За матеріалами:
Finance.ua
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