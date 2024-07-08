Zara, H&M та інші: як популярні бренди повертаються в Україну — Finance.ua

Zara, H&M та інші: як популярні бренди повертаються в Україну Сьогодні 09:30

Zara, H&M та інші: як популярні бренди повертаються в Україну

Після початку повномасштабної війни роботу на українському ринку призупинили багато міжнародних брендів. Від повернення їх зупиняють не лише ризики безпеки (як для персоналу, так і для майна), а й проблеми з логістикою та виробництвом, а також певне падіння купівельної спроможності українців.

У Міністерстві закордонних справ працюють над поверненням міжнародного бізнесу в Україну, адже це дасть додаткові податкові надходження, робочі місця та позитивний сигнал інвесторам.

Одними з перших до нових реалій роботи в Україні адаптувалися данська компанія JYSK та мультибрендова компанія Argo (Benetton, Mango, Desigual, Parfois, Sisley, Lee Coper, Vero Moda): вони почали відкривати свої магазини у березні 2022 року.

Читайте також TikTok став найдорожчим брендом у Китаї

У квітні відновив роботу польський рітейлер LPP — Reserved, Cropp, House, Mohito та Sinsay. Спочатку компанія відкрила магазини лише у Вінниці та Львові, у червні — у Києві.

У травні спробу відновити роботу зробила французька мережа спортивних магазинів Decathlon. Але наприкінці червня після ракетного удару по ТЦ «Амстор» у Кременчуці в компанії заявили, що тимчасово припиняють роботу у Києві через загрози безпеці. У жовтні магазини Decathlon знову відкрилися у столиці.

У липні у Житомирі, Львові та Ужгороді відкрилися магазини спортивного бренду Adidas. У серпні стало відомо, що рітейлер відновлює роботу у Києві.

Одне з найбільш довгоочікуваних повернень відбулося у вересні 2022-го — відновлювати роботу почали ресторани швидкого харчування McDonald’s. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповідав, що особисто просив держсекретаря США. Перші три ресторани відкрилися у Києві. Станом на весну цього року в Україні працював 101 ресторан McDonald’s із 117 існуючих. 16 закладів, переважно на сході, залишалися закритими. Крім того, було відкрито 10 нових закладів.

Читайте також McDonaldʼs планує відкривати ресторани у співпраці з АЗС

Шведський рітейлер H&M відновив роботу в Україні 9 листопада 2023-го: було відкрито магазини у столичних ТРЦ Lavina Mall та Respublika Park. Пізніше у листопаді відкрилися решта магазинів у Києві, а також у Львові.

У квітні запрацювали магазини іспанської fashion-групи Inditex — Zara та Zara Home, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius та Oysho. Вони відкрилися у Києві, Львові, Вінниці, Черкасах, що спровокувало великий ажіотаж у ТРЦ та черги. Загалом повернення Inditex збільшило відвідуваність торгово-розважальних центрів.

Є також сигнали про те, що до України готується повернутися шведський бренд IKEA (меблі та товари для дому). Коли буде відкрито столичний магазин — невідомо.

Також з України з початком війни пішли британський бренд Marks and Spencer та американський GAP. Вони поки що не заявляли про наміри повернутися на наш ринок.

Слово і Діло За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.