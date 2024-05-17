TikTok став найдорожчим брендом у Китаї — Finance.ua

TikTok став найдорожчим брендом у Китаї Сьогодні 09:44 — Фондовий ринок

TikTok став найдорожчим брендом у Китаї, обігнавши Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) та ще 3 найбільші держбанки КНР.

Про це йдеться у щорічному звіті Brand Finance China 500, пише «Інтерфакс-Україна».

Вартість бренда соцмережі TikTok/Douyin за рік збільшилася на 28% (до 84,2 млрд доларів), тоді як ICBC — лише на 3,3% (до 71,8 млрд доларів).

На третє місце вийшла генерувальна компанія State Grid Corporation of China (+21%, до 71,15 млрд доларів), відтіснивши на четверту позицію China Construction Bank (+4,7%, до 60,4 млрд доларів). На п’ятій сходинці залишився Agricultural Bank Of China.

На шосте місце з восьмого піднявся Bank of China (+6,6%, до 50,5 млрд доларів). Сьому позицію зберіг за собою бренд міцного алкогольного напою Moutai (+0,7%, до 50,1 млрд доларів).

Страховий бренд Ping An подешевшав на 0,7% (до 44,4 млрд доларів), але при цьому піднявся на восьму сходинку рейтингу з дев’ятого. Вартість телекомунікаційного бренда China Mobile збільшилася на 2% (до 44,2 млрд доларів), унаслідок чого він досяг дев’ятого місця проти одинадцятого рік тому.

Месенджер WeChat опустився на десяте місце з шостого, оскільки його вартість впала на 16,8% (до 41,8 млрд доларів).

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