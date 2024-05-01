McDonaldʼs планує відкривати ресторани у співпраці з АЗС — Finance.ua

McDonaldʼs планує відкривати ресторани у співпраці з АЗС Сьогодні 16:47 — Фондовий ринок

Мережа ресторанів швидкого харчування McDonaldʼs розглядає, яку в Україні представляє ПІІ «Макдональдс Юкрей Лтд», планує розвивати співпрацю із мережами АЗС.

Про це повідомив директор із розвитку McDonald’s в Україні Віталій Стефурак в інтервʼю агентству «Інтерфакс-Україна».

Влітку 2023 року ресторан McDonald’s вперше відкрився біля автотраси Київ-Чоп біля АЗС Wog.

Стефурак повідомив, що суть партнерства з АЗС полягає у формуванні необхідного комплексу послуг для автомобілістів. Частиною таких послуг є харчування.

«Це не конкуренція, а доповнення одне одного і можливість вибору відвідувачів. Цього року ми плануємо втілення таких проєктів в обласних центрах, містах-мільйонниках або їхніх сателітах.

На наступні роки ми продовжуємо розглядати локації, щоб відкривати заклади McDonald’s у зв’язці з АЗС на ключових трасах", — повідомив Стефурак.

Для співпраці компанія в першу чергу обирає ключових гравців ринку. Партнерство вибудувано з WOG, KLO, планується відкриття ресторану біля АЗС OKKO в Одесі.

У компанії зазначають, що жодна компанія не має персональних привілейованих домовленостей із McDonald’s.

Економічна Правда За матеріалами:

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