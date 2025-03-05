H&M остаточно покидає російський ринок: чому рішення ухвалили тільки у 2025 році — Finance.ua

H&M остаточно покидає російський ринок: чому рішення ухвалили тільки у 2025 році Сьогодні 05:20 — Світ

H&M остаточно покидає російський ринок: чому рішення ухвалили тільки у 2025 році

Шведська компанія одягу H&M остаточно йде з російського ринку та ліквідує свою юридичну особу до 5 червня 2025 року. Компанія не планує повертатися, підтверджуючи своє рішення, ухвалене ще у 2022 році.

Про це пишуть росЗМІ. Процес ліквідації «Ейч Енд Ем» розпочався ще влітку 2024 року, але був значно ускладнений через фінансові труднощі.

Компанія заборгувала 76 мільйонів рублів, що призвело до судових процесів та арешту рахунків. Суд ухвалив це рішення як забезпечувальний захід, поки заборгованість не буде повністю погашена. Після врегулювання всіх фінансових питань компанія повторно подала заяву на ліквідацію, яку тепер було прийнято.

Цікаво, що H&M — вже друга велика шведська компанія, яка остаточно підтвердила вихід із російського ринку. До цього IKEA повністю припинила діяльність у листопаді 2024 року, продавши останні активи та заявивши про відсутність планів повернення в найближчому майбутньому.

Група H&M ухвалила рішення про призупинення продажів у росії ще в березні 2022 року. Пізніше компанія підтвердила, що планує повністю залишити ринок. Тоді в країні працювало 150 магазинів під брендом H&M, які протягом певного періоду ще реалізовували залишкову продукцію, після чого остаточно закрилися.

На тлі новин про повернення деяких зарубіжних брендів у рф представники H&M Group заявили, що не планують відновлювати роботу в країні. Це суперечить очікуванням багатьох російських споживачів: за даними опитувань, близько 50% респондентів очікували повернення H&M, а 90% - IKEA.

H&M Hennes & Mauritz — це ціла група, що включає такі марки, як COS, Monki, & Other Stories, Weekday, ARKET, Afound, а також мережу товарів для дому H&M Home. Незважаючи на закриття бізнесу в росії, ці бренди залишаються популярними на міжнародному ринку та продовжують розвиватися в інших регіонах.

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