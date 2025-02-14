Скільки українських компаній з «російським слідом» перемогли в публічних закупівлях за останні 10 років — Finance.ua

Скільки українських компаній з «російським слідом» перемогли в публічних закупівлях за останні 10 років
Понад 300 українських компаній з «російським слідом» перемогли у 22,5 тис. процедур публічних закупівель за останні десять років. Загальна сума переможних тендерів — 16,2 млрд грн.
Про це сказано в дослідженні R&D-центру YouControl.
До вибірки з 40 094 проаналізованих компаній увійшли 344 приватні юридичні особи, в яких було виявлено зв’язки з рф. Ці підприємства стали переможцями публічних закупівель за період 2014 — 2024 рр.
Понад 20% з проаналізованих компаній зареєстровані у Києві (77), ще 22 — у Київській області. Місцем реєстрації значної кількості юридичних осіб з вибірки є Донецька (37), Запорізька (36), Дніпропетровська (34) та Харківська (32) області.
Основним напрямком діяльності для 95 компаній, що мають прямий або опосередкований зв’язок з росією та перемагали в публічних закупівлях за останні 10 років, є торгівля. 94 компанії працюють в переробній промисловості, 35 — у сфері АПК, ще 28 — в будівництві.
72 компанії-переможці публічних закупівель зі зв’язками в росії пов’язані із 53 фінансово-промисловими групами. Деякі з них відносяться одночасно до кількох ФПГ.
Близькі родичі та екснардепи
Найбільше коштів, а саме 8,14 млрд грн, на виконання державних замовлень отримало ТОВ «Еко-Буд-Трейд», що нині перебуває в стадії банкрутства. Учасниками компанії є Володимир Яцун та Валерій Міщенко. Останній є ключовою особою ФПГ «Група родини Валерія Міщенка», компанії якої працюють в різних сферах: нерухомості, будівництва, права, видавничої та ресторанної діяльності.
Валерій Міщенко є учасником ТОВ «Осокорки-7» разом з Олександром Константіновським, який за даними «LB.ua» є братом екснародного депутата України Вячеслава Константіновського.
Згідно з даними російського Єдиного державного реєстру юридичних осіб рф (ЕГРЮЛ), особа із ПІБ Міщенко Валерій Михайлович з українським громадянством є учасником ООО «Лазурная бухта» та ООО «Изумрудный город».
Переможцем понад 800 процедур публічних закупівель на 1,9 млрд грн стало ПП «ВКП «Альфатекс». Компанія належить Миколі Корецькому — депутату Полтавської облради. Микола Корецький також є учасником ТОВ «ТД «Альфатекс», що перемогло у 227 тендерах на суму в понад 520 млн грн.
Ще одна компанія з проаналізованого переліку належить Миколі Корецькому — ПП «Сула-2009». За останні 10 років ця фірма перемогла в 39 тендерах на суму понад 165 млн грн. Згідно з даними декларації Миколи Корецького, він є учасником декількох російських компаній, зокрема ООО «Актив Плюс».
Переможцем майже 7800 процедур публічних закупівель на 1 млрд грн стало ТОВ Фірма «Кріогенсервіс». Власником понад 80% статутного капіталу компанії є Ганна Защенкова. А підписантом виступає Сергій Защенков. Особа з ідентичним ПІБ є учасником ООО «Криоген-юг», що зареєстровано згідно російського законодавства на території тимчасово окупованого Криму. В даному випадку компанія має доведений і встановлений у судовому порядку зв’язок з країною-агресором.
В досліджуваний перелік також потрапила ще одна пов’язана із країною-агресором компанія, учасником якої є Сергій Защенков — це ТОВ «Кріо-Мед-Сервіс», що перемогло в понад 400 закупівлях на майже 218 млн грн і посідає 7 місце в десятці найбільших.
ФОПи у закупівлях та їхні зв’язки з рф
За 2014 — 2024 рр. переможцями 642 процедур публічних закупівель стали 42 фізичні особи-підприємці, що мають ймовірні зв’язки з росією на загальну суму понад 40 млн грн. З них 8 фізосіб-підприємців вже припинили свою діяльність. Найбільша кількість підприємців зареєстровані у Харківській області (10), Києві (7) та Донеччині (6). Більш ніж половина з проаналізованих ФОПів (23) працюють в торговій сфері.
Найбільшу кількість тендерів (158) на суму 7,5 млн грн за останні 10 років виграв ФОП Дебда Андрій Іванович. Його повний тезко є учасником російської компанії ООО «Кливен Плюс». Особа із ПІБ Андрій Іванович Дебда у 2010 році був обраний депутатом Шосткинської районної ради Сумської області від «Партії регіонів».
Переможці публічних закупівель з історичними зв’язками із росією
Понад 150 приватних компаній з історичними зв’язками з рф перемогли в тендерах за останні 10 років. При цьому більш ніж 100 компаній з них позбулись зв’язків із російськими підприємствами лише після початку повномасштабного вторгнення.
Припинення зв’язку із російськими юрособами переважно відбулось внаслідок зміни співвласників та посадових осіб як українських, так і російських компаній або через процедуру ліквідації пов’язаного російського підприємства.
Десятирічна динаміка процедур публічних закупівель серед компаній-переможців з російськими зв’язками
Протягом 2014−2024 років кількість компаній-переможців з російськими зв’язками, які брали участь у публічних закупівлях, зросла з 36 у 2014 році до 94 у 2024-му. Найбільший приріст спостерігався у 2020-му та 2021 році, коли кількість таких підприємств складала 172 та 178 відповідно. А от найбільша кількість публічних закупівель була у 2021 році — 5 093.
Водночас найбільша сума публічних закупівель серед компаній-переможців із російськими зв’язками була у 2017 році — понад 7,9 млрд грн. Тоді ТОВ «Еко-Буд-Трейд» стало переможцем закупівлі на суму 7,3 млрд грн. Загалом ця фірма опинилася на першій сходинці серед топ 10 компаній-переможців публічних закупівель за сукупною сумою, що мають зв’язок з рф, за період 2014 — 2024 рр.
Загальна сума закупівель у 2014 році склала 168,5 млн грн, у 2022 — 583,1 млн грн і у 2023-му значно зросла, досягнувши 1,4 млрд грн. Проте у 2024 році загальна сума публічних закупівель компаній-переможців з російськими зв’язками зменшилася та становила 784,7 млн грн.
Крім того, 9 компаній з досліджуваного переліку щороку перемагали в процедурах публічних закупівель за період 2014 — 2024 рр. Дві з них — приватне підприємство «ВКП «Альфатекс» та ТОВ Фірма «Кріогенсервіс» — серед десятки найбільших компаній-переможців закупівель за сукупною сумою, що мають зв’язок з росією.
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