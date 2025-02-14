Скільки українських компаній з «російським слідом» перемогли в публічних закупівлях за останні 10 років — Finance.ua

Скільки українських компаній з «російським слідом» перемогли в публічних закупівлях за останні 10 років Сьогодні 08:30 — Фондовий ринок

Скільки українських компаній з «російським слідом» перемогли в публічних закупівлях за останні 10 років

Понад 300 українських компаній з «російським слідом» перемогли у 22,5 тис. процедур публічних закупівель за останні десять років. Загальна сума переможних тендерів — 16,2 млрд грн.

Про це сказано в дослідженні R&D-центру YouControl.

До вибірки з 40 094 проаналізованих компаній увійшли 344 приватні юридичні особи, в яких було виявлено зв’язки з рф. Ці підприємства стали переможцями публічних закупівель за період 2014 — 2024 рр.

Понад 20% з проаналізованих компаній зареєстровані у Києві (77), ще 22 — у Київській області. Місцем реєстрації значної кількості юридичних осіб з вибірки є Донецька (37), Запорізька (36), Дніпропетровська (34) та Харківська (32) області.

Основним напрямком діяльності для 95 компаній, що мають прямий або опосередкований зв’язок з росією та перемагали в публічних закупівлях за останні 10 років, є торгівля. 94 компанії працюють в переробній промисловості, 35 — у сфері АПК, ще 28 — в будівництві.

72 компанії-переможці публічних закупівель зі зв’язками в росії пов’язані із 53 фінансово-промисловими групами. Деякі з них відносяться одночасно до кількох ФПГ.

Фінансово-промислова група — у загальному сенсі це сукупність компаній із фінансової та/або промислової сфер, які належать до одного чи групи кінцевих бенефіціарних власників та здійснюють взаємодію між собою для досягнення спільних цілей, таких як отримання фінансової вигоди чи оптимізація виробничих процесів (надалі вживатимемо «ФПГ» або «група»).

Близькі родичі та екснардепи

Найбільше коштів, а саме 8,14 млрд грн, на виконання державних замовлень отримало ТОВ «Еко-Буд-Трейд», що нині перебуває в стадії банкрутства. Учасниками компанії є Володимир Яцун та Валерій Міщенко. Останній є ключовою особою ФПГ «Група родини Валерія Міщенка», компанії якої працюють в різних сферах: нерухомості, будівництва, права, видавничої та ресторанної діяльності.

Валерій Міщенко є учасником ТОВ «Осокорки-7» разом з Олександром Константіновським, який за даними «LB.ua» є братом екснародного депутата України Вячеслава Константіновського.

Згідно з даними російського Єдиного державного реєстру юридичних осіб рф (ЕГРЮЛ), особа із ПІБ Міщенко Валерій Михайлович з українським громадянством є учасником ООО «Лазурная бухта» та ООО «Изумрудный город».

Інфографіка: YouControl

Переможцем понад 800 процедур публічних закупівель на 1,9 млрд грн стало ПП «ВКП «Альфатекс». Компанія належить Миколі Корецькому — депутату Полтавської облради. Микола Корецький також є учасником ТОВ «ТД «Альфатекс», що перемогло у 227 тендерах на суму в понад 520 млн грн.

Ще одна компанія з проаналізованого переліку належить Миколі Корецькому — ПП «Сула-2009». За останні 10 років ця фірма перемогла в 39 тендерах на суму понад 165 млн грн. Згідно з даними декларації Миколи Корецького, він є учасником декількох російських компаній, зокрема ООО «Актив Плюс».

Переможцем майже 7800 процедур публічних закупівель на 1 млрд грн стало ТОВ Фірма «Кріогенсервіс». Власником понад 80% статутного капіталу компанії є Ганна Защенкова. А підписантом виступає Сергій Защенков. Особа з ідентичним ПІБ є учасником ООО «Криоген-юг», що зареєстровано згідно російського законодавства на території тимчасово окупованого Криму. В даному випадку компанія має доведений і встановлений у судовому порядку зв’язок з країною-агресором.

В досліджуваний перелік також потрапила ще одна пов’язана із країною-агресором компанія, учасником якої є Сергій Защенков — це ТОВ «Кріо-Мед-Сервіс», що перемогло в понад 400 закупівлях на майже 218 млн грн і посідає 7 місце в десятці найбільших.

ФОПи у закупівлях та їхні зв’язки з рф

За 2014 — 2024 рр. переможцями 642 процедур публічних закупівель стали 42 фізичні особи-підприємці, що мають ймовірні зв’язки з росією на загальну суму понад 40 млн грн. З них 8 фізосіб-підприємців вже припинили свою діяльність. Найбільша кількість підприємців зареєстровані у Харківській області (10), Києві (7) та Донеччині (6). Більш ніж половина з проаналізованих ФОПів (23) працюють в торговій сфері.

Найбільшу кількість тендерів (158) на суму 7,5 млн грн за останні 10 років виграв ФОП Дебда Андрій Іванович. Його повний тезко є учасником російської компанії ООО «Кливен Плюс». Особа із ПІБ Андрій Іванович Дебда у 2010 році був обраний депутатом Шосткинської районної ради Сумської області від «Партії регіонів».

Переможці публічних закупівель з історичними зв’язками із росією

Понад 150 приватних компаній з історичними зв’язками з рф перемогли в тендерах за останні 10 років. При цьому більш ніж 100 компаній з них позбулись зв’язків із російськими підприємствами лише після початку повномасштабного вторгнення.

Припинення зв’язку із російськими юрособами переважно відбулось внаслідок зміни співвласників та посадових осіб як українських, так і російських компаній або через процедуру ліквідації пов’язаного російського підприємства.

Десятирічна динаміка процедур публічних закупівель серед компаній-переможців з російськими зв’язками

Протягом 2014−2024 років кількість компаній-переможців з російськими зв’язками, які брали участь у публічних закупівлях, зросла з 36 у 2014 році до 94 у 2024-му. Найбільший приріст спостерігався у 2020-му та 2021 році, коли кількість таких підприємств складала 172 та 178 відповідно. А от найбільша кількість публічних закупівель була у 2021 році — 5 093.

Інфографіка: YouControl

Водночас найбільша сума публічних закупівель серед компаній-переможців із російськими зв’язками була у 2017 році — понад 7,9 млрд грн. Тоді ТОВ «Еко-Буд-Трейд» стало переможцем закупівлі на суму 7,3 млрд грн. Загалом ця фірма опинилася на першій сходинці серед топ 10 компаній-переможців публічних закупівель за сукупною сумою, що мають зв’язок з рф, за період 2014 — 2024 рр.

Загальна сума закупівель у 2014 році склала 168,5 млн грн, у 2022 — 583,1 млн грн і у 2023-му значно зросла, досягнувши 1,4 млрд грн. Проте у 2024 році загальна сума публічних закупівель компаній-переможців з російськими зв’язками зменшилася та становила 784,7 млн грн.

Крім того, 9 компаній з досліджуваного переліку щороку перемагали в процедурах публічних закупівель за період 2014 — 2024 рр. Дві з них — приватне підприємство «ВКП «Альфатекс» та ТОВ Фірма «Кріогенсервіс» — серед десятки найбільших компаній-переможців закупівель за сукупною сумою, що мають зв’язок з росією.

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