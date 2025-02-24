Прем’єр Іспанії оголосив про пакет військової допомоги Україні на 1 млрд євро — Finance.ua

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Прем’єр Іспанії оголосив про пакет військової допомоги Україні на 1 млрд євро

Казна та Політика
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Прем’єр Іспанії оголосив про пакет військової допомоги Україні на 1 млрд євро
Прем’єр Іспанії оголосив про пакет військової допомоги Україні на 1 млрд євро
Голова уряду Іспанії Педро Санчес оголосив про пакет військової допомоги Україні на 1 млрд євро у 2025 році.
«Ми будемо продовжувати надавати військову техніку та обладнання. Навіть з більшою рішучістю, ніж це відбувалося в минулому. Я готовий оголосити новий пакет військової допомоги для України на 1 млрд євро в 2025 році», — сказав Санчес в понеділок в Києві, виступаючи на пленарному засіданні «Підтримуй Україну».
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Санчес також наголосив, що лише Україна може визначати своє майбутнє.
«Іспанія вітає усі заходи, спрямовані на досягнення миру, але цей мир має бути справедливим, довготривалим, комплексним. Для того, щоб був справедливий мир, Україна має бути за столом переговорів. Для того, щоб мир був довготривалим — Європа повинна залучатися до цього процесу. Для того, щоб мир був комплексним, він не може зводитися до припинення вогню», — зазначив голова уряду Іспанії.
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«Ми будемо працювати пліч-о-пліч з Україною над процесом відновлення, ми будемо заохочувати наші компанії до участі в проєктах та програмах України», — додав він.
Також Санчес звернув увагу на те, що вступ України до ЄС має бути невідворотнім і якомога швидшим.
За матеріалами:
Finance.ua
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